กรมควบคุมโรคห่วง ‘โปลิโอ’ แพร่ เร่งรณรงค์ให้ ‘วัคซีนเสริม’ ยกระดับภูมิคุ้มกันในเด็กกลุ่มเสี่ยง
วันนี้ (18 กันยายน 2568) นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากรายงานการพบผู้ป่วยโปลิโอชนิด VDPV จำนวน 1 ราย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย กรมควบคุมโรคจึงได้กำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรค 4 ด้าน ได้แก่ 1.มาตรการค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัส 2.มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรค 3.มาตรการด้านวัคซีนโปลิโอ 4.มาตรการด้านการสื่อสาร และเพื่อเป็นการยกระดับภูมิคุ้มกันของเด็กในพื้นที่ จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอเสริมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี และเด็กต่างชาติอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยคัดกรองในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หรือกลุ่มที่มีประวัติการรับวัคซีนไม่ครบถ้วน
“โปลิโอเป็นโรคที่ก่อให้เกิดการอักเสบของไขสันหลัง ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีอาการอัมพาตของกล้ามเนื้อ อาจถึงขั้นพิการตลอดชีวิต หรือเสียชีวิต โรคโปลิโอสามารถติดต่อจากคนสู่คนผ่านการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อ ปัจจุบันโรคโปลิโอยังไม่มียารักษาให้หายขาด การเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรค โดยในปัจจุบันมีวัคซีน 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) และวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ซึ่งเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค และมีผลข้างเคียงน้อย ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีนตามกำหนดการให้วัคซีนที่ สธ.แนะนำ” นพ.ภาณุมาศ กล่าว
นอกจากนี้ อธิบดีกรมควบคุมโรค ยังกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ว่า เช่น ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ รับประทานอาหาร และดื่มน้ำสะอาดถูกสุขลักษณะ ขับถ่ายอุจจาระลงส้วมที่ถูกสุขลักษณะทุกครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโปลิโอ รวมถึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน ตรวจสอบสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก หากยังไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนขอให้พาบุตรหลานไปรับวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันของเด็กให้สูงเพียงพอต่อการป้องกันโรคโปลิโอ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422