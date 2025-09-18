ประกาศกรมอุตุฯ ฉบับ 2 คาดดีเปรสชันทะเลจีนใต้ ทวีกำลังเป็นโซนร้อน จ่อเข้าชายฝั่งจีน 19-20 ก.ย.นี้

ประกาศกรมอุตุฯ ฉบับ 2 พายุดีเปรสชันทะเลจีนใต้ คาดทวีกำลังแรงเป็นโซนร้อน 19-20 ก.ย.นี้
เมื่อวันที่ 18 กันยายน กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุดีเปรสชัน ฉบับที่ 2 ระบุว่า
เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันนี้ (18 กันยายน) พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 19.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 119.0 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทาง ทิศเหนือค่อนทางตะวันตกเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน และ เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนตอนใต้ ในช่วงวันที่ 19-20 กันยายน 2568 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทย
จากอิทธิพลดังกล่าวส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สมาคมป้องกันทารุณสัตว์ฯ เตือนเจ้าของหมาพันธุ์ทำร้ายผู้อื่น ผิดทั้งอาญาและแพ่ง คุก10ปีปรับไม่เกิน2แสน
- นักวิชาการ ย้ำเวลาขายเหล้ายังไม่เปลี่ยน ขออย่าสร้างความเข้าใจผิด เสี่ยงทำผิด กม.
- ‘ประกันสังคมก้าวหน้า’ อัพเดตผลงานบอร์ด สปส. เหลืออีก 4 เดือน ก่อนครบวาระ 2 ปี
- กรมควบคุมโรคห่วง ‘โปลิโอ’ แพร่ เร่งรณรงค์ให้ ‘วัคซีนเสริม’ ยกระดับภูมิคุ้มกันในเด็กกลุ่มเสี่ยง