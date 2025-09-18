‘ประกันสังคมก้าวหน้า’ อัพเดตผลงานบอร์ด สปส. เหลืออีก 4 เดือน ก่อนครบวาระ 2 ปี
วันนี้ (18 กันยายน 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “ประกันสังคมก้าวหน้า” ได้โพสต์ความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ชุดที่ 14 (ชุดปัจจุบัน) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการฝ่ายราชการ, กรรมการฝ่ายนายจ้าง และกรรมการฝ่ายผู้ประกันตนที่มาจากการเลือกตั้ง ที่มีกรรมการจากทีมประกันสังคมก้าวอยู่ในบอร์ดฯ ด้วย และจะหมดวาระการทำงานในปี 2569 ว่า บอร์ดประกันสังคมปัจจุบัน มีวาระ 2 ปี พวกเรา #ประกันสังคมก้าวหน้า เหลือเวลาทำงานอีก 4 เดือน จึงอยากอัพเดตสิ่งที่พวกเราทำไปแล้วตามนโยบายหาเสียง
สิทธิประโยชน์ที่ทำสำเร็จแล้วบางส่วน
1.เพิ่มค่าคลอดบุตร เป็น 20,000 บาทต่อครั้ง (จากเดิม 15,000 บาท) สนับสนุนสิทธิลาคลอด 180 วัน | รอเข้าบอร์ดแพทย์
2.พัฒนาบัญชียาเดียวกัน ไม่ต้องจ่ายสำรอง ทลายกำแพงระหว่างสิทธิข้าราชการ-บัตรทอง-ประกันสังคม | เริ่มทำงานร่วมกับ สปสช ทั้งระบบสุขภาพครั้งแรกในรอบ 20 ปี
3.ช่วยค่าเลี้ยงบุตรตลอดอายุ 7-12 ปี 7,200 บาทต่อปี | ข้อมูลผ่านอนุกรรมแล้ว
4.เปลี่ยนสูตรคำนวณบำนาญใหม่ โดยมีเป้าหมายให้ได้รับบำนาญไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/ เดือน | ผลักดันจัดทำสูตร CARE ตอนนี้รอทำประชาพิจารณ์
5.ชดเชยการลาเพื่อดูแลคนในครอบครัว วันละ 300 บาท สูงสุด 1,500 บาทต่อปี | ข้อมูลกำลังพิจารณาในอนุที่เกี่ยวข้อง
6.ประกันการว่างงานเพิ่มอีก 3 เดือน (ทั้งลาออก-เลิกจ้าง) กรณีลาออกจ่ายชดเชย 6 เดือน อัตราสูงสุด 30% ของเงินเดือน | ข้อมูลผ่านอนุกรรมการแล้ว
7.บอร์ดประกันสังคมงดดูงานต่างประเทศตลอดวาระ 2 ปี | ลดสัดส่วนคนไปดูงานส่วนประกันสังคมก้าวหน้า 6 คน
8.ขยายสิทธิประโยชน์คนพิการ เข้ารักษาพยาบาลได้ทุกที่ ไม่ตัดสิทธิการใช้ร่วมกับสวัสดิการอื่น | ยังไม่เข้าอนุกรรมการ
สิทธิประโยชน์ที่ทำสำเร็จแล้ว
1.สงเคราะห์เด็ก 0-6 ปี จาก 800 เป็น 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาท) | สำเร็จ!
2.สินเชื่อที่อยู่อาศัย วงเงิน 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยไม่เกิน 2% | สำเร็จ! วงเงินไม่เกิน 2 ล้าน ดอก 5 ปีแรก:159% ต่อปี
3.กรณีถูกเลิกจ้างจ่ายชดเชย 9 เดือน อัตราสูงสุด 50% ของเงินเดือน | เพิ่มเป็น 60%
4.ค่าคลอดบุตรไม่จำกัดจำนวนครั้ง ลาคลอด 120 วัน + คู่สมรส 15 วัน
5.บอร์ดประกันสังคมทำงานร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทั้งระบบสุขภาพครั้งแรกในรอบ 20 ปี เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
6.ร่างกฎหมายประกันสังคมออกนอกระบบราชการ และสร้างระบบประกันสังคมถ้วนหน้า
7.วางเงื่อนไขการลงทุน และบริษัทคู่สัญญามีธรรมาภิบาล การลงทุนขนาดใหญ่ต้องตรวจสอบได้ ยึดโยงกับผู้ประกันสังคม คัดเลือกคู่สัญญาด้วย Decent Work หมายความว่า กองทุนประกันสังคมจะไปลงทุนองค์กรใดจะต้องเป็นองค์กรที่ดูแลสิทธิเสรีภาพแรงงาน | สำเร็จแล้ว! รวมถึงกำลังวางเงื่อนไขบริหารความเสี่ยงการลงทุนด้านอื่นๆ
8.ขยายสิทธิทันตกรรม รักษารากฟันเทียบเท่าบัตรทอง เหมาจ่าย 17,500 บาทตลอดการรักษา | สำเร็จ! + ตรวจบันทึกข้อมูลสุขภาพฟันและเพิ่มทำฟันคุดในเอกชน
สำหรับงานด้านการบริหารอื่นๆ ที่กำลังทำอยู่
1.ผลักดันองค์กรเปิดเผยโปร่งใส และตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของสำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน
2.ผลักดันจัดทำแผนการลงทุนและกรอบบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และผลตอบแทนการลงทุน
3.ตรวจสอบและจัดทำงบประมาณบริหารสำนักงาน (งบ 10%) ใหม่สร้างความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ (ภาพที่ 1 สะท้อนโครงการเสี่ยงทุจริตลดลงในปีที่พวกเราเข้ามา 68)
4.ผลักดันนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงานบริการประชาชน
5.ผลักดันการสื่อสารและพัฒนาบริการของประกันสังคม
ทั้งนี้ หลังจากการอัพเดตผลงาน ทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็ได้รับความชื่นชมจากผู้ประกันตนและประชาชนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของบอร์ดฯ อาทิ ขอบคุณมากๆครับ ที่ทำเพื่อ ปชช อย่างพวกเรา .., ขอบคุณมากๆที่สร้างความเปลี่ยนแปลง, ขอให้ผลักดัน การคิดบำนาญแบบใหม่(care)ให้สำเร็จและเป็นไปด้วยดีนะครับ ขอบคุณครับ ฯลฯ