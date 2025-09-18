สมาคมป้องกันทารุณสัตว์ฯ เตือนเจ้าของหมาพันธุ์ทำร้ายผู้อื่น ผิดทั้งอาญาและแพ่ง คุก10ปีปรับไม่เกิน2แสน

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฯ เตือนเจ้าของหมาพันธุ์ดุ ต้องดูแลให้ดี หากทำร้ายคนอื่น ผิดทั้งอาญาและแพ่ง โทษสูงสุด คุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ กล่าวถึงกรณีสุนัขพันธุ์พิทบลู คาบเด็กอายุ 2 เดือน จนเสียชีวิต ที่จ.อุทัยธานี ว่า ประเด็นการเสียชีวิตสาเหตุเกิดจากสัตว์ทำร้ายคนนั้น จะเห็นมีมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันผู้ประกอบการหรือแม้แต่ประชาชนโดยทั่วไปสนใจ เลี้ยงสัตว์ดุร้าย สัตว์แปลกๆ มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าเสือ สิงโต หรือสุนัขพันธุ์ดุ ต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น หามาตรการการดูแล การออกระเบียบกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุม การดูแลการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์
ดร.สาธิต กล่าวอีกว่า สำหรับในแง่กฎหมาย กรณีสุนัขพันธุ์ดุหรืออันตราย ตามพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 นิยาม คำว่า สุนัขอันตราย คือ สุนัขที่มีลักษณะทางกายภาพ นิสัยหรือพฤติกรรมดุร้าย ขู่กรรโชก ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น หรือมีประวัติทำร้ายหรือพยายามทำร้ายคนหรือสัตว์เลี้ยงโดยปราศจากการยั่วยุหรือเจ้าของไม่อาจควบคุมได้ และให้หมายความรวมถึงสุนัขที่ได้รับการฝึกสอนให้ทำร้ายคนหรือสัตว์เลี้ยงได้และสุนัขที่มีลักษณะหรือสายพันธุ์ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศกำหนด
ทั้งนี้เจ้าของสุนัขอันตรายต้องรับผิดชอบในการจัดสวัสดิภาพ ให้เหมาะสม ทั้งด้านอาหารและน้ำ การจัดการด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย เช่น สถานที่เลี้ยงต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสม แข็งแรง สามารถป้องกันสุนัขจากการยั่วยุหรือทำร้ายได้ หรือไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงสุนัข และต้องมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน หากเจ้าของไม่สามารถอยู่ดูแลสุนัขอันตรายเป็นการชั่วคราว ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ของสุนัขแทน และต้องควบคุมไม่ให้สุนัขอันตรายออกนอกสถานที่โดยปราศจากการควบคุม ต้องฝึกสุนัขให้คุ้นเคยกับการใส่สายจูงเมื่อต้องนำไปในสถานที่สาธารณะหรือในกรณีฉุกเฉิน
โดยกำหนดให้สุนัขอันตรายต้องใส่อุปกรณ์ครอบปากและสายลากจูงห่างจากตัวสุนัขไม่เกิน 1 เมตร ตลอดเวลาเมื่อนำออกนอกสถานที่เลี้ยง และห้ามผู้หย่อนความสามารถ นำสุนัขอันตรายออกนอกสถานที่เลี้ยง เว้นแต่อยู่ในกรง ที่ขัง หรือมีเครื่องควบคุมที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอจะป้องกันบุคคลภายนอกมิให้มากวนสุนัขได้ เป็นต้น
ดร.สาธิต ระบุว่า หากเจ้าของสัตว์ดุร้ายอันตรายละเลยประมาทเลินเล่อไม่ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนอกจากผิดระเบียบดังกล่าว อาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ความผิดฐานกระทำประมาทและกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแต่สัตว์นั้น เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่ความผิดฝ่ายผู้เสียหายเอง