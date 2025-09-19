อุตุ เตือนฉบับ 3 ฤทธิ์พายุมิแทก ทวีกำลังขึ้น เคลื่อนขึ้นฝั่งจีนใต้ ทำไทยฝนเพิ่มขึ้น

กรมอุตุ ประกาศฉบับ 3 ฤทธิ์พายุมิแทก ทวีกำลังขึ้น เคลื่อนขึ้นฝั่งจีนใต้ ทำไทยฝนเพิ่มขึ้น บริเวณภาคเหนือ-อีสาน
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่อง พายุ “มิแทก” ฉบับที่ 3 (247/2568) ระบุว่า เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่ 18 ก.ย. 68 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “มิแทก” (Mitag) แล้ว โดยเมื่อเวลา 04.00 น.ของวันนี้ มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 21.8 องศาเหนือ ลองจิจูด 116.3 องศาตะวันออก
ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนตอนใต้ ในช่วงวันที่ 19-20 กันยายน 2568 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทย ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจากอิทธิพลดังกล่าวส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น. ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น.