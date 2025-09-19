ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองนนทบุรี ช่วยพิสูจน์สถานะ ‘หญิงไทยไร้บัตร’ เข้าถึงการรักษา
นางจินตนา กวาวปัญญา ประธานศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง จ.นนทบุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ได้ประสานงานนำ น.ส.น้ำผึ้ง อายุ 38 ปี ซึ่งเป็นคนไทยที่ไม่มีบัตรประชาชน ไปที่ว่าการ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อดำเนินการทำบัตรประชาชน ซึ่งเป็นกรณีต่อเนื่องจากที่ตนได้เข้าไปช่วยเหลือชายคนหนึ่งที่ไม่มีบัตรประชาชนในเดือน กรกฎาคม 2567 และพบว่า น.ส.น้ำผึ้ง ซึ่งมีนายจ้างคนเดียวกัน ก็ไม่มีบัตรประชาชนเช่นกัน ทั้งนี้ จากที่ทำการสอบถามประวัติ พบว่า เป็นชาว จ.นครสวรรค์ ซึ่งคลอดในไร้อ้อยโดยหมอตำแย ทำให้ไม่มีเอกสารรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล ขณะเดียวกัน ด้วยความที่บิดากับมารดาเลิกร้างกันไปมีครอบครัวใหม่ ทำให้ไม่ได้ดำเนินการในด้านเอกสารแสดงตัวตนแต่อย่างใด
นางจินตนา กล่าวว่า ในบรรดาพี่น้องของ น.ส.น้ำผึ้ง ทั้งหมดมีบัตรประชาชนทุกคน ยกเว้น น.ส.น้ำผึ้งเพียงคนเดียว จึงได้ประสานงานพาไปสอบข้อเท็จจริงที่ อ.บางใหญ่ และประสานกับบิดาของ น.ส.น้ำผึ้งเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ด้วยการตรวจ DNA ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประมาณเดือน พ.ย. 2567 และหลังจากผม DNA ยืนยันออกมาแล้ว ทาง อ.บางใหญ่ก็เชิญพยานบุคคล เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายจ้าง มาสอบข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากผ่านกระบวนการต่างๆแล้ว จึงได้รับอนุญาตให้ทำบัตรประชาชนให้แก่ น.ส.น้ำผึ้ง ในวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา
“ตอนที่น้องเขาเพิ่งมีลูก เคยไปติดต่อในอำเภอที่ จ.นครสวรรค์ เพื่อทำบัตรประชาชนมาครั้งหนึ่ง เขียนคำร้องเสร็จแล้วแต่พบว่าต้องมีค่าใช้จ่าย ด้วยความที่ไม่มีเงินจึงไม่ได้ดำเนินการต่อ จนประมาณปลายปี 2567 เขาประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ มีอาการบาดเจ็บที่ขามาจนถึงทุกวันนี้ อยากเข้ารักษาในโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ จึงอยากได้บัตรประชาชนเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิการรักษาในโรงพยาบาล” นางจินตนา กล่าว
นางจินตนา กล่าวอีกว่า หลังจากกรณีของ น.ส.น้ำผึ้งแล้ว ยังมีเคสที่ทางศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง จ.นนทบุรี กำลังอยู่ระหว่างช่วยเหลือในการทำบัตรประชาชนอีก 1 ราย โดยเคสนี้ได้รับการประสานมาจากโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีอาการป่วยจากไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ไปรักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) บางใหญ่ แล้วอาการไม่ดีขึ้นจึงส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลตติยภูมิ แต่เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้ไม่มีบัตรประชาชน ทำให้ต้องเสียเงินค่ารักษาเอง แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิสูงหลักแสนบาท จึงต้องรับการสงเคราะห์จากโรงพยาบาล และทางพยาบาลซึ่งรู้จักกันได้ส่งเคสนี้มาให้ช่วยประสานงานเรื่องการทำบัตรประชาชนและใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาต่อไป
“ทั้งนี้ ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง จ.นนทบุรี เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีการดำเนินการอย่างจริงจังในการช่วยเหลือแก้ปัญหาแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้ความรู้และคำแนะนำในการใช้สิทธิ รับร้องเรียนเรียนและประสานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประชาชนและหน่วยบริการ รวมทั้งดูแลไปถึงสวัสดิภาพของผู้ป่วยในด้านอื่นๆ ตามศักยภาพที่ทำได้ ขณะเดียวกัน ก่อนหน้านี้ในปี 2566 ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง จ.นนทบุรี ช่วยเหลือคุณยายวัย 71 ปี ซึ่งตกหล่นสถานะทางทะเบียนราษฎรให้ได้รับบัตรประชาชน และรับสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทอง 30 บาทเพื่อรักษาโรคหัวใจมาแล้ว อย่างไรก็ดี คุณยายคนดังกล่าวได้เสียชีวิตแล้วเมื่อไม่นานนี้” นางจินตนา กล่าว