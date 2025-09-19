ทันตแพทยสภา จับมือ ปคบ.-สบส.บุกจับ ‘หมอฟันเถื่อน’ ไร้ใบอนุญาต แฝงตัวรักษาคนไข้กว่า 6 ด.
วันนี้ (19 กันยายน 2568) ที่สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จ.นนทบุรี รศ.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ นายกทันตแพทยสภา ร่วมกับ พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ผบก.ปคบ.) , พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผู้กำกับการ 4 บก.ปคบ. และ ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) แถลงผลการจับกุมกรณีรักษาทันตกรรม โดยมิได้เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม กรณีคลินิกทันตกรรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีการให้บริการทางทันตกรรมโดยบุคคลที่ไม่ได้เป็นทันตแพทย์
รศ.ทพ.ไชยรัตน์ เปิดเผยว่า ทันตแพทยสภา ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า คลินิกทันตกรรมแห่งหนึ่งใน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง หลังได้รับเบาะแสว่า มีการให้บริการทันตกรรมโดยบุคคลที่ไม่ได้เป็นทันตแพทย์ จึงได้ร่วมกับ สบส. และ ปคบ. เข้าตรวจสอบ โดยพบว่า เป็นหญิงรายหนึ่งกำลังให้บริการขูดหินปูน และจากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยบุคคลดังกล่าว สำเร็จการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์จากต่างประเทศ แต่ยังไม่ได้ขอรับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม
“สำหรับกรณีดังกล่าว มีผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม เข้ามาประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อรักษาผู้ป่วย ซึ่งถือเป็นภัยต่อประชาชน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถ และที่สำคัญคือ ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม เมื่อเข้าไปทำการรักษาทันตกรรมให้แก่ประชาชนอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อทางบาดแผลตลอดจนความไม่ปลอดภัย อาการแทรกซ้อน และอันตรายแก่ชีวิตได้” รศ.ทพ. ไชยรัตน์ กล่าวและว่า ทั้งนี้ หญิงรายดังกล่าวทำงานมาแล้ว 6 เดือน ในสาขาของคลินิกนี้ จำนวน 4 แห่ง โดยให้บริการเหมือนเป็นทันตแพทย์ทั่วไป ทั้งการขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน ผ่าฟันคุด จัดฟัน ฯลฯ ซึ่งทันตแพทยสภาจะร่วมกับ สบส. และ บก.ปคบ. ในการขยายผลต่อไป
รศ.ทพ.ไชยรัตน์ กล่าวว่า ทันตแพทยสภามีหน้าที่ดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประชาชน และเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานการรักษา ดังนั้น ทันตแพทยสภาจึงไม่สามารถปล่อยปะละเลยให้บุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถเข้ามาประกอบวิชาชีพด้านทันตกรรมได้ จึงได้ร่วมมือกับ ปคบ. ดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อบุคคลที่เป็นอันตรายนั้น
“ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 ระบุไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพทันตกรรม เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต (มาตรา 28) ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมไปถึงผู้ที่ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือโฆษณาชักชวนให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ก็ถือว่ามีความผิดด้วยเช่นกัน” รศ.ทพ.ไชยรัตน์ กล่าว
รศ.ทพ.ไชยรัตน์ กล่าวว่า หากประชาชนต้องการเข้าไปรับบริการด้านทันตกรรมในสถานพยาบาล ก่อนเข้ารับบริการทันตกรรม ควรตรวจสอบว่าผู้ให้บริการเป็นทันตแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมถูกต้องและยังไม่หมดอายุหรือไม่ โดยสังเกตุป้าย ชื่อทันตแพทย์ผู้ให้บริการในคลินิก และสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม และสาขาความเชี่ยวชาญของ ทันตแพทย์ได้ที่เว็บไซต์ของทันตแพทยสภา http://www.dentalcouncil.or.th ในขณะเดียวกัน คลินิกทันตกรรมทุกแห่งที่ต้องการรับทันตแพทย์เข้าปฏิบัติงาน ก็ควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าทันตแพทย์ท่านนั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ที่ยังไม่หมดอายุเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายและคุ้มครองผู้รับบริการอย่างถูกต้อง หรือสามารถร้องเรียนมาได้ที่ทันตแพทยสภาได้ และสำหรับผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ รวมทั้งผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศ จะต้องสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้ได้ก่อน
ด้าน พ.ต.อ.อนุวัฒน์ กล่าวว่า กรณีนี้เกิดใน จ.ระยอง โดยได้รับการประสานจากทางทันตแพยสภา และได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า มีบุคคลที่ไม่ได้เป็นทันตแพทย์ ให้การรักษาด้านทันตกรรมแก่ผู้ป่วย ซึ่งทางปคบ. จึงได้ร่วมกับทันตแพทยสภา และ สบส. เข้าดำเนินการสืบสวนและจับกุมบุคคลที่แอบอ้างในกรณีนี้
“ขอย้ำว่า การลักลอบประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ไม่ใช่เป็นแค่การฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนที่เข้ารับบริการ และหากประชาชนพบการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว หรือลักษณะความผิดที่เกี่ยวข้อง เช่น ยาปลอม, สถานพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญาตฯ, ร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกร ฯลฯ สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ทางสายด่วนของปคบ. 1135” พ.ต.อ.อนุวัฒน์ กล่าว
พ.ต.อ.วีระพงษ์ กล่าวเสริมว่า ในส่วนของการจับกุม กรณีนี้จับกุมโดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแฝงตัวเข้าไปรับบริการขูดหินปูนในคลินิกดังกล่าว ซึ่งคิดว่าเป็นบริการที่คิดว่าอันตรายน้อยที่สุด และสำหรับผู้ประกอบคลินิกในกรณีนี้ อาจมองได้ 2 แบบ คือ ไม่ได้มีการระมัดระวังและไม่ได้ตรวจสอบทันตแพทย์อย่างละเอียด ส่วนอีกด้านคือ การมักง่ายของคลินิกที่จ้างทันตแพทย์ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ในอัตราการค่าจ้างที่ต่ำกว่าบุคคลที่เป็นทันตแพทย์ ถือว่าเป็นการไม่รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม ดังนั้น จึงต้องดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มงวดต่อไป
ขณะที่ ทพ. อาคม กล่าวว่า สบส.ได้รับการประสานมาจากทันตแพทยสภา ว่ามีข้อร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดระยองที่เข้ารับบริการในคลินิกแห่งหนึ่ง ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบว่า มีบุคคลที่ไม่ได้เป็นทันตแพทย์และไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ให้บริการประชาชนอย่างผิดกฎหมายอยู่จริง ซึ่งบุคคลดังกล่าว จะไม่สามารถดำเนินการในคลินิกแห่งนี้ได้เลยหากไม่มีผู้ที่ให้บุคคลนี้เข้าไปทำงาน ดังนั้น ถือเป็นการปล่อยปะละเลย ให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม เข้าไปทำงานในสถานพยาบาล
ทพ. อาคม กล่าวว่า ซึ่งหากผู้ดำเนินการสถานพยาบาลไม่ควบคุมดูแล ปล่อยให้บุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพมาทำการรักษา จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยที่สำคัญ คือ คลินิกแห่งนี้ ยังไม่มีการแสดงใบประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตดำเนินการอย่างชัดเจน จึงถือว่ามีความผิดไม่แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลในที่เปิดเผย ทำให้ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า คลินิกแห่งนี้ถูกกฎหมายหรือไม่
“ส่วนคลินิกอื่นๆ ที่มีข่าวว่าหญิงรายนี้ไปทำการรักษานั้น จะมีการตรวจสอบ ทั้งนี้ ความผิดที่เกิดขึ้นก็จะต้องตรวจสอบความผิดในแต่ละคลินิกต่อไป ส่วนเรื่องของการจะต้องเยียวยากับผู้ที่มารับบริการกับผู้ที่ไม่ใช่ทันตแพทย์รายนี้หรือไม่นั้น ต้องอยู่ที่ผลการสอบสวนและการดำเนินการของคลินิกดังกล่าวต่อไป” ทพ. อาคม กล่าว
ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ทันตแพทย์รายนี้ที่เข้าไปให้บริการทันตกรรมในคลินิก 4 แห่ง ตลอดระยะเวลา 6 เดือน คาดว่ามีผู้รับบริการไปแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 คน