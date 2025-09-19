สสจ.ตรัง แถลงชี้แจงกรณีเหตุการณ์ผู้ป่วยหมดสติ รพ.ไม่สามารถจัดรถพยาบาลฉุกเฉินออกรับผู้ป่วยได้

สสจ.ตรัง แถลงชี้แจงกรณีเหตุการณ์ผู้ป่วยหมดสติ โรงพยาบาล ไม่สามารถจัดรถพยาบาลฉุกเฉินออกรับผู้ป่วยได้
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นาวาเอก (พิเศษ) นายแพทย์พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงกรณีเหตุการณ์ผู้ป่วยหมดสติ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในอำเภอวังวิเศษ ไม่สามารถจัดรถพยาบาลฉุกเฉินออกรับผู้ป่วยได้
นายแพทย์ปพน กล่าวว่า ตามที่ได้มีการร้องเรียนผ่านทางสื่อโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 กรณีเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 เวลาประมาณ 04.46 น. นายเจริญ อายุ 60 ปี ตำบลวังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายเจริญ ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว และขอชี้แจงว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในกรณีดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว ได้ดำเนินการดังนี้ 1. สั่งการให้โรงพยาบาลดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด และสั่งการให้ทุกโรงพยาบาลมีความพร้อมในการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ทั้งด้าน บุคคลากรปฏิบัติการฉุกเฉิน ยานพาหนะและเครื่องมือทางการแพทย์ ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้รับบริการ และให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดี ปลอดภัย ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน 2. ได้ประสานงานกับศูนย์สั่งการนเรนทรให้ดำเนินการตามมาตรฐาน ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ขอยืนยันว่า จะดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และปรับปรุงพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดตรัง เพื่อให้ผู้รับบริการที่ดี ปลอดภัย มีมาตรฐานต่อไป