กรมน้ำถอดบทเรียน พท.ชุ่มน้ำ5แห่ง เตรียม รายงานสถานภาพ สำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาแรมซาร์

กรมน้ำถอดบทเรียน พท.ชุ่มน้ำ5แห่งเตรียม รายงานสถานภาพ สำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาแรมซาร์
วันที่18 กันยายน นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้ นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ภายใต้โครงการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทย ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ สถานที่จัด และผ่านระบบการประชุมทางไกล รวม 115 คน
นายเวสารัช กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะหน่วยประสานงานระดับชาติ (Focal point) ของอนุสัญญาแรมซาร์ ดำเนินงานตามพันธกรณีที่ประเทศภาคีจะต้องจัดทำรายงานสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ (National report) เพื่อรายงานสถานภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์ (National Report) ให้สำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาแรมซาร์ ทราบ ในทุกๆ 3 ปี
ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์ จำนวน 15 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2568 กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการศึกษาสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พรุโต๊ะแดง) จังหวัดนราธิวาส 2) กุดทิง จังหวัดบึงกาฬ 3) อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา 4) ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม 5) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง – ปากแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง โดยกระบวนการศึกษาใช้เครื่องมือการประเมินที่เป็นมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และความโดดเด่นของพื้นที่เป็นจุดแข็ง
การสัมมนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำทั้ง 5 แห่ง พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำและแนวทางแก้ไข ผ่านการรับฟังความคิดเห็น จากผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผลจากการสัมมนาจะนำไปสู่การจัดทำ National Report เพื่อเสนอในการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 16 (COP16) พ.ศ. 2571 ที่ประเทศปานามา ต่อไป