อุทยานร่วมเทศบาลลพบุรี จับลิงหลุดกรง ได้แล้ว 95 ตัว จาก 100 ตัว

อุทยานร่วมเทศบาลลพบุรี จับลิงหลุดกรงได้แล้ว 95 ตัว จาก 100 ตัว
วันที่ 20 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงาน ความคืบหน้าการจับลิงลพบุรี ที่หลุดออกมาจากกรง ใน จ.ลพบุรี จำนวน 100 ตัว ล่าสุดจับลิงได้แล้ว 95 ตัว โดยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ดำเนินการจับลิงที่หลุดจากกรงอนุบาลสัตว์ บริเวณตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 17-19 กันยายน 2568 โดยสามารถจับลิงได้แล้วรวมทั้งสิ้น 95 ตัว
นายสมศักดิ์ ดวงรัศมี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงานว่า เจ้าหน้าที่ได้ใช้ทั้งวิธีการตั้งกรงดักจับและยิงยาสลบ โดยแบ่งเป็นยอดสะสมในแต่ละวันดังนี้
วันที่ 17 กันยายน 2568: จับลิงได้ 57 ตัว
วันที่ 18 กันยายน 2568: จับลิงได้ 17 ตัว
วันที่ 19 กันยายน 2568: จับลิงได้ 21 ตัว
ทั้งยี้ กรมอุทยานฯภารกิจนี้มีเป้าหมายเพื่อนำลิงที่หลุดออกจากกรงกลับคืนสู่กรงอนุบาลอย่างปลอดภัย และเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วุฒิสภาพบปชช.ลพบุรี กรมอุทยานฯชูแก้ปัญหาลิงสำเร็จ 75% จ่อขยายพื้นที่ ตั้งเป้าทำหมัน 750 ตัว
- กรมอุทยานฯร่วมมือเทศบาลเมืองลพบุรี ดักจับทำหมันลิงต่อเนื่อง เตรียมย้ายเข้าสถานที่อนุบาลแห่งใหม่ แก้ไขปัญหาลิงแบบเบ็ดเสร็จ
- สัตวแพทย์ดัง มึนข้อเสนอ เอา ‘อาหารหมา’ มาให้ลิง เตือนต้องมองไกล แนะททท.ปรับตลาดเที่ยวลพบุรีใหม่