พรุ่งนี้ 22 ก.ย. รอชม ‘ดาวเนปจูน’ ใกล้โลกที่สุด แต่ต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ช่วย

นอกจาก ‘ดาวเสาร์’ แล้ว คืนนี้ ‘ดาวเนปจูน’ ใกล้โลกที่สุดด้วย
เมื่อวันที่ 21 กันยายน นายวิมุติ วสะหลาย ฝ่ายวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ไทย เปิดเผยว่า วันนี้ (21 กันยายน) ใครๆ ก็ตื่นเต้นเรื่องดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุด แต่อยากจะกระซิบบอกว่า นอกจากดาวเสาร์ที่ใกล้โลกแล้ว มีดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งก็อยู่ใกล้โลกเหมือนกัน นั่นคือดาวเนปจูน
“ดาวเนปจูน” เป็นดาวเคราะห์ดวงนอกสุดของระบบสุริยะ ในวันพรุ่งนี้ (22 กันยายน) ดาวเนปจูนจะอยู่ใกล้โลกที่สุด ช่วงนี้จึงถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการดูดาวเนปจูนด้วย
แต่ดาวเนปจูนจางมาก แม้จะอยู่ในช่วงใกล้โลกที่สุด ก็ยังมีอันดับความสว่างถึง 7.7 ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า จะต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ช่วย หรืออย่างน้อยก็ต้องใช้กล้องสองตา
ตอนนี้ตำแหน่งของดาวเนปจูนอยู่ใกล้ดาวเสาร์มาก อยู่ห่างกันไม่ถึง 2 องศา เมื่อมองผ่านกล้องโทรทรรศน์จึงมีโอกาสที่ดาวทั้งสองจะอยู่ในกรอบภาพเดียวกัน ใครที่มีกล้องโทรทรรศน์อย่าลืมส่องเผื่อดาวเนปจูนด้วย
เป็นโชคของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมดูดาวเสาร์กับสมาคมดาราศาสตร์ไทยเมื่อวันที่ 19 ที่เอกมัย เพราะได้มีโอกาสเห็นทั้งดาวเสาร์และดาวเนปจูนผ่านกล้องขนาด 22 นิ้วอย่างเต็มตา