สดร.เผยภาพ ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี วงแหวนบางเฉียบ ชวนดูได้ตลอดคืน จนถึงเช้า
เมื่อวันที่ 21 กันยายน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ สดร. หรือ NARIT เปิดเผยภาพ “ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี” ที่มีวงแหวนบางเฉียบ บันทึกโดยกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา
สดร.ระบุว่า คืนวันที่ 21 กันยายน 2568 ดาวเสาร์โคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ (Saturn Opposition) คือดวงอาทิตย์ โลก และดาวเสาร์ เรียงตัวอยู่ในแนวเส้นตรง ส่งผลให้ดาวเสาร์อยู่ใกล้โลกที่สุดในรอบปี ห่างประมาณ 1,279 ล้านกิโลเมตร (ปกติดาวเสาร์มีระยะห่างจากโลกเฉลี่ยประมาณ 1,434 ล้านกิโลเมตร) ในช่วงเดือนนี้ ดาวเสาร์จะปรากฏสว่างเด่นทางทิศตะวันออกหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า มองเห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน สังเกตการณ์ได้ตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า
สำหรับกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนสนใจร่วมชมดาวเสาร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์เป็นจำนวนมาก
ในคืนดังกล่าวนอกจากจะเห็นดาวเสาร์ที่มีวงแหวนบางเฉียบแล้ว ยังสังเกตเห็นดวงจันทร์ไททัน ดวงจันทร์บริวารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์อีกด้วย ด้านการถ่ายทอดสดปรากฏการณ์มีผู้ชมนับพันเช่นกัน
ในปีนี้ วงแหวนดาวเสาร์ปรากฏในลักษณะบางเฉียบ เนื่องจากเพิ่งผ่านช่วงที่ดาวเสาร์หันระนาบวงแหวนเข้าหาโลกเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นประมาณทุกๆ 15 ปี ตามการเปลี่ยนแปลงของมุมเอียงวงแหวนที่สัมพันธ์กับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวเสาร์
นับจากปีนี้เป็นต้นไป ดาวเสาร์จะค่อยๆ หันขั้วใต้เข้าหาโลก ทำให้ระนาบวงแหวนมีมุมเอียงออกจากโลกมากที่สุด และจะเห็นวงแหวนดาวเสาร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ได้ชัดเจนมากที่สุดอีกครั้งประมาณปี 2575
หลังจากนี้ ดาวเสาร์จะยังคงปรากฏบนท้องฟ้าไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2569 สำหรับปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปีครั้งถัดไปตรงกับวันที่ 4 ตุลาคม 2569