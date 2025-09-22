22 กันยา วันอนุรักษ์แรดโลก WWF ชี้ทั่วโลกเหลือเพียง 5 พันตัว
วันที่ 22 กันยายนของทุกปี ถูกกำหนดให้ วันอนุรักษ์แรดโลก วันสำคัญที่ตอกย้ำและแสดงให้ตระหนักถึงการลดลงของจำนวนประชากรสัตว์เลือดอุ่นขนาดใหญ่อันดับสอง
กองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก(WWF) เปิดเผยว่า แรดนั้นถูกจัดได้ว่าเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากช้างโดยน้ำหนักของมันมีมากถึง 1,000 กิโลกรัม ซึ่งถ้าเป็นพันธุ์แรดขาวจะมีน้ำหนักที่ 3,500 กิโลกรัมหรือกว่า 3 ตันเลยทีเดียว
และจากข้อมูลการวิจัยของนักอนุรักษ์และนักวิทยาศาสตร์พบว่าขอบเขตพื้นที่ๆ แรดมักเลือกอาศัยอยู่นั้นจะสอดคล้องกับสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่สำคัญอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่นช้างป่า ควายป่าที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ทั้ง 5 หรือ The Big 5 ของทวีปแอฟริกาใต้ ทำให้การอนุรักษ์แรดนั้นเปรียบเสมือนการดูแลและปกป้องสายพันธุ์ชนิดอื่นข้างเคียงไปด้วยนั่นเอง
สำหรับแรดกับประเทศไทย นั้น WWW ระบุว่าประเทศไทยนั้นเคยเป็นเเหล่งที่อยู่อาศัยของแรดป่าสองชนิด ได้แก่แรดชวา และกระซู่ (หลักการจำแนกคือแรดมีนอเดียว แต่กระซู่จะมีสองนอ)
แต่ในสัตว์ป่าทั้งสองชนิดได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนเเล้วว่าเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ (Extinct in the wild) ไปแล้วในประเทศไทย
รายงานล่าสุดที่เกี่ยวข้องของแรดและกระซู่ในประเทศไทยต้องย้อนกันไปถึงปี 2540 ที่มีการค้นพบร่องรอยของกระซู่บริเวณปลักบนภูเขาสูง ในป่าฮาลา-บาลา แต่ไม่มีใครรู้ชะตากรรมของเจ้าของรอย และมีแนวโน้มว่าพวกมันอาจจะหลบหนีเข้าป่าลึกมาเลเซีย และท้ายที่สุดมันอาจถูกตามล่าจากพรานไปเเล้วก็เป็นได้
แม้ไซเตสจะบรรจุชื่อแรดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 มาตั้งแต่ปี 2520 และประเทศไทยเองก็จัดแรดให้อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวน แต่ท้ายที่สุดเเล้วจำนวนประชากรแรดก็ยังคงถูกคุกคามจนกระทั่งสูญพันธุ์ไปในที่สุด
WWF ระบุด้วยว่า ประชากรแรดป่าทุกสายพันธุ์นั้นตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตทั้งสิ้นโดยสายพันธุ์ที่เรียกได้ว่าอยู่ใกล้ขอบเขตของการสูญพันธุ์มากที่สุดนั้นก็คือ แรดชวา ที่ครั้งหนึ่งเคยมีอยู่ในป่าของประเทศไทยและเพื่อนบ้านเช่น ลาว เวียดนาม และกัมพูชา แต่เป็นที่น่าเศร้าว่าแรดชวาตัวสุดท้ายในบริเวณนี้ถูกสังหารไปเมื่อปี 2010 ที่ประเทศเวียดนาม
ปัจจุบัน แรดชวา มีหลงเหลืออยู่แค่ในผืนป่าของอุทยานแห่งชาติอูจุงกูลนบนเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซีย และมีจำนวนประชากรจากการสำรวจแค่เพียง 44 ตัวเท่านั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้แรดชวา ไม่มีอยู่ในสวนสัตว์และถือว่าเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หาพบได้ยากที่สุดในโลกค่ะ
นอกจากนั้นเเล้ว แรดสุมาตรา หรือกระซู่ ที่มีลักษณะคล้ายแรดชวาก็ตกอยู่ในสถานะการณ์ย่ำแย่พอๆ กัน นั่นคือเหลือประชากรในป่าไม่เกิน 100 ตัวเท่านั้น และกระซู่จัดเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้วในประเทศไทย
และสำหรับสายพันธุ์ที่เหลือ แรดอินเดียมีประชากรหลงเหลือทั่วโลกแค่เพียง 3,300 ตัว แรดดำ มีประชากรหลงเหลือทั่วโลกแค่ 5,000 ตัว และแรดขาวที่มีประชากรหลงเหลือทั่วโลกประมาณ 20,400 ตัว
สำหรับวันอนุรักษ์แรดโลกนั้นเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2553 โดยวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตระหนักถึงการลดจำนวนลงของแรดสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีสาเหตุหลักมาจากการลักลอบล่าของมนุษย์นั่นเอง
สาเหตุหลักของการล่าแรดก็คือความต้องการที่จะนำนอของแรดไปขายในรูปแบบของเครื่องประดับต่างๆ หรือนำไปเป็นส่วนผสมของยาตามความเชื่อ แต่รู้ไหมคะว่า แท้จริงเเล้วส่วนประกอบทางเคมีของนอแรดนั้นไม่ต่างอะไรไปกับเส้นผมคนเลย
และตลาดการค้าขายนอแรดขนาดใหญ่ที่สุดของโลกนั้นอยู่ที่ประเทศเวียดนาม