กรมสุขภาพจิตพร้อมเทรนบุคลากรห้าง ป้องกันเหตุพลัดตกจากที่สูง
วันนี้ (22 กันยายน 2568) นพ.จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีเหตุการณ์พลัดตกจากที่สูงในห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง ซึ่งอาจจะเป็นเหตุฆ่าตัวตายเลียนแบบ (copycat suicide) ว่า เบื้องต้น ขณะนี้กรมสุขภาพจิตยังไม่ได้รับการประสานงานจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อการเข้าไปสอบสวนหาเหตุจูงใจของเหตุการณ์พลัดตกตึกที่เกิดขึ้น
“ทั้งนี้ เรื่องของการป้องกันนั้น ถือว่าทำได้ยาก เพราะแต่ละสถานที่ก็มีความหลากหลาย มีความจำเพาะต่างกัน แต่ทางกรมสุขภาพจิตก็พร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงาน หรือห้างสรรพสินค้าใด ที่ต้องการให้เข้าไปช่วยอบรมบุคลากร เพื่อช่วยสอดส่องดูแลก่อนเกิดเหตุ” นพ.จุมภฎ กล่าวและว่า นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนไม่ลงข่าวรายละเอียดของการพลัดตกจากอาคารสูง ไม่เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเลียนแบบด้วย