กรมพัฒน์ มอบโล่เชิดชู 34 เครือข่าย ร่วมพัฒนาแรงงานกว่าหมื่นคน สู่ไทยแลนด์4.0

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบโล่เชิดชู 34 เครือข่าย ร่วมพัฒนาแรงงานกว่าหมื่นคน สู่ไทยแลนด์4.0
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานและสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้จัดฝึกอบรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมบางกอก พาเลส แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธี
นายเดชา กล่าวว่า การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เป็นเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการจัดฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการแข่งขันฝีมือแรงงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 รวมมูลค่า 28,712,875 บาท ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานได้จำนวน 10,347 คน การบูรณาการความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ และกรมฯ ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แรงงานไทยมีทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ
นายเดชา กล่าวต่อไปว่า ขอขอบคุณและขอชื่นชมเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 34 แห่ง ที่ได้ร่วมสนับสนุนการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้มีฝีมือสูงขึ้น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือจะดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน อันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป