กรมพัฒน์ ตั้งศูนย์ฝึกบ้านน้ำใส จ.พังงา เสริมทักษะแรงงานท่องเที่ยว-บริการอันดามัน

สืบสานพระดำริ กรมพัฒน์ ตั้งศูนย์ฝึกบ้านน้ำใส จ.พังงา เสริมทักษะแรงงานท่องเที่ยว-บริการ หนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน อันดามัน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กันยายน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดย นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ส่งมอบอาคารศูนย์ฝึกอบรม จำนวน 1 หลัง และอาคารที่พักอาศัย จำนวน 14 หลัง พร้อมด้วยครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่งอยู่ภายในโครงการชุมชนบ้านน้ำใส ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยมีนายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้กรมฯ ได้นำไปใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มศักยภาพของแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ให้มีฝีมือมาตรฐานในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่จะช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จ.พังงา ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ทิวากรพรรณราย ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมพิเศษ และนายสมชาติ สุภารี รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นพยานส่งมอบ-รับมอบ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
นายเดชา เปิดเผยหลังพิธีลงนามบันทึกการส่งมอบ-รับมอบอาคารและครุภัณฑ์ประกอบอาคารโครงการชุมชนบ้านน้ำใสว่า ตนเองรู้สึกยินดีและขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่อนุญาตให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานใช้อาคารโครงการบ้านน้ำใส อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาจะใช้อาคารดังกล่าวเป็นศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน แทนอาคารเก่ามีสภาพทรุดโทรชำรุดเสียหาย ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ทำหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ จ.พังงาและกลุ่มจังหวัดอันดามัน เช่น ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าภายอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศ ผู้ประกอบอาหารไทย เบเกอร์รี พนักงานนวดไทย นวดสปา และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งบริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินความรู้ความสามารถ จัดอบรมและประชุมสัมมนาตั้งแต่ 50-100 คน ใช้เป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่และหอพักผู้เข้ารับการฝึกอบรมอีกด้วย
“โครงการชุมชนบ้านน้ำใส จัดตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากพระดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์สึนามิ ให้มีความเป็นอยู่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้ และมีงานทำ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน จึงมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนโครงการให้บรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี อันเป็นเป้าหมายของทั้งสององค์กร” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าว