เฮ้ง ต่อสายศศิน ยันไม่เคยมีประวัติรับผลประโยชน์ ยาหอม ขอแรงช่วยทำงาน

เฮ้ง ต่อสายศศิน ยันไม่เคยมีประวัติรับผลประโยชน์ ยาหอมขอแรงช่วยทำงาน
กรณีที่ นายศศิน เฉลิมลาภ กรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เขียนจดหมายเปิดผนึก ถึง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยระบุว่า อย่าให้ระบบวิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง รุนแรงเหมือนที่ผ่านมา นั้น
เมื่อวันที่ 22 กันยายน นายสุชาติให้สัมภาษณ์กับ มติชนออนไลน์ ว่า หลังจากอ่านข่าวนี้จบ ตนได้โทรศัพท์หานายศศินทันที โดยคุยกันในหลายเรื่อง เรื่องหนึ่งตนได้บอกกับนายศศินว่า “อาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงครับ อะไรที่อาจารย์เสนอแนะมา ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์กับประชาชน ผมเอาด้วยหมด” ทั้งนี้ ตนบอกกับ นายศศินว่า หากมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานกระทรวง และนายศศินเองมีความเชี่ยวชาญก็ขอแรงมาช่วยกันทำงาน แต่ก็ยังไม่ได้คุยกันถึงขั้นว่าจะเชิญมาเป็นที่ปรึกษา
นายสุชาติกล่าวว่า เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายภายในกระทรวงนั้น ตนเองไม่เคยมีประวัติว่าไปรับผลประโยชน์จากใครอยู่แล้ว ไปตรวจสอบได้ตั้งแต่อยู่กระทรวงแรงงานมาถึงกระทรวงพาณิชน์ ซึ่งวันที่ตนจะเข้าไปทำงานในกระทรวง ทส.นั้น แม้เป็นช่วงเวลาที่มีการแต่งตั้งข้าราชการระดับ 9 พอดี ขอบอกว่าตอนนี้ผมยังไม่เข้ากระทรวงเลย ยังไม่รู้จักอธิบดีสักคน แต่ตั้งใจว่าวันที่ 26 กันยายน เวลา 9 โมงเช้า จะเริ่มเข้าไปทำงานเลย เอาความสะดวก ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมาก
“มาเรื่องการโยกย้ายต่อครับ ขอยืนยันว่า ผมจะไม่ให้คุณให้โทษและเอาประโยชน์จากใคร อย่างซี 9 ก็เป็นเรื่องของอธิบดี ซึ่งเขาอยากได้ใครทำงาน เขาก็ต้องเลือกคนของเขาเอง ไม่เกี่ยวกับผม ผมไปสั่งอะไรเขาไม่ได้ ในอดีตจะเป็นอย่างไร แต่ในยุคผมไม่มี ส่วนใครที่คิดว่าผมให้คุณเขา อยากจะมาขอบคุณ ก็ขอแค่พวงมาลัยพวงเดียวก็พอ อย่างอื่นไม่ต้อง” นายสุชาติกล่าว
นายสุชาติกล่าวว่า 2-3 วันที่ผ่านมานี้เอางานของกระทรวงมาดู ที่จะต้องเร่งทำให้เสร็จเรียบร้อยคือ โครงการพระราชดำริต่างๆ ทั้งเรื่องน้ำ เรื่องป่า เรื่องทะเล