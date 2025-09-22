สทนช.คาดฝนหนักถึงหนักมากทั่วประเทศ เผยพื้นที่น้ำท่วม-ดินถล่มเฉียบพลัน ต้องเฝ้าระวัง

สทนช.คาดฝนหนักถึงหนักมากทั่วประเทศ เผยพื้นที่น้ำท่วม-ดินถล่มเฉียบพลัน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศฉบับที่ 23/2568 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง ระดับน้ำแม่น้ำโขงและแม่น้ำเจ้าพระยา
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่า จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทั้งนี้ สทนช.ได้ประเมินวิเคราะห์สภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินโคลนถล่ม ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน ในช่วงวันที่ 25-30 กันยายน 2568 ดังนี้
1.พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทัน บริเวณจังหวัดนนทบุรี (อำเภอเมืองนนทบุรี ปากเกร็ด บางบัวทอง บางกรวย และไทรน้อย) จังหวัดสมุทรปราการ (อำเภอเมืองสมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ พระประแดง บางพลี บางบ่อ และบางเสาธง) กรุงเทพมหานคร (เขตหลักสี่ บางเขน หนองจอก ตลิ่งชัน บางพลัด ลาดกระบัง บางแค และทวีวัฒนา)
2.พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำท่วมขัง ดังนี้
2.1 ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดเชียงราย (อำเภอเมืองเชียงราย แม่สาย เชียงของ เชียงแสน และแม่จัน) จังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอสะเมิง และอมก๋อย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อำเภอปาย) จังหวัดตาก (อำเภอท่าสองยาง และอุ้มผาง) จังหวัดลำปาง (อำเภอเมืองลำปาง เมืองปาน และงาว) จังหวัดน่าน (อำเภอปัว ภูเพียง แม่จริม เวียงสา และสันติสุข) จังหวัดพะเยา (อำเภอเมืองพะเยา) จังหวัดพิษณุโลก (อำเภอนครไทย) จังหวัดอุตรดิตถ์ (อำเภอท่าปลา) จังหวัดอุทัยธานี (อำเภอบ้านไร่) จังหวัดเพชรบูรณ์ (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ หล่มสัก และหล่มเก่า)
2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดบึงกาฬ (อำเภอเมืองบึงกาฬ เซกา บึงโขงหลง ปากคาด พรเจริญ และศรีวิไล) จังหวัดสกลนคร (อำเภอกุสุมาลย์ พรรณานิคม และอากาศอำนวย) จังหวัดนครพนม (อำเภอเมืองนครพนม ท่าอุเทน ธาตุพนม นาแก นาทม นาหว้า บ้านแพง ปลาปาก โพนสวรรค์ เรณูนคร วังยาง และศรีสงคราม) จังหวัดมุกดาหาร (อำเภอเมืองมุกดาหาร) จังหวัดชัยภูมิ (อำเภอเมืองชัยภูมิ และหนองบัวแดง) จังหวัดนครราชสีมา (อำเภอครบุรี โชคชัย และปักธงชัย) จังหวัดบุรีรัมย์ (อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ชำนิ นางรอง บ้านกรวด ประโคนชัย พลับพลาชัย ลำปลายมาศ และหนองหงส์) จังหวัดสุรินทร์ (อำเภอกาบเชิง บัวเชด ปราสาท และพนมดงรัก) จังหวัดอำนาจเจริญ (อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และชานุมาน) จังหวัดศรีสะเกษ (อำเภอกันทรลักษ์ และขุนหาญ) จังหวัดอุบลราชธานี (อำเภอเขมราฐ โขงเจียม และสิรินธร)
2.3 ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดนครนายก (อำเภอปากพลี) จังหวัดปราจีนบุรี (อำเภอนาดี) จังหวัดฉะเชิงเทรา (อำเภอท่าตะเกียบ พนมสารคาม และสนามชัยเขต) จังหวัดชลบุรี (อำเภอบางละมุง และศรีราชา) จังหวัดสระแก้ว (อำเภอเมืองสระแก้ว และตาพระยา) จังหวัดระยอง (อำเภอเมืองระยอง ปลวกแดง นิคมพัฒนา และแกลง) จังหวัดจันทบุรี (อำเภอเมืองจันทบุรี แก่งหางแมว ขลุง เขาคิชฌกูฏ ท่าใหม่ โป่งน้ำร้อน มะขาม และแหลมสิงห์) จังหวัดตราด (อำเภอเมืองตราด เกาะกูด เกาะช้าง เขาสมิง คลองใหญ่ บ่อไร่ และแหลมงอบ)
2.4 ภาคใต้ บริเวณจังหวัดชุมพร (อำเภอพะโต๊ะ) จังหวัดระนอง (อำเภอเมืองระนอง กะเปอร์ และสุขสำราญ) จังหวัดพังงา (อำเภอคุระบุรี และตะกั่วป่า) จังหวัดกระบี่ (อำเภอเกาะลันตา) จังหวัดตรัง (อำเภอสิเกา) จังหวัดนราธิวาส (อำเภอสุคิริน)
3.เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 ของความจุเก็บกัก บริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และกระบี่
4.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำสาย บริเวณอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แม่น้ำยม บริเวณอำเภอเมืองแพร่ สอง และวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก แม่น้ำห้วยหลวง บริเวณอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ลำน้ำยัง บริเวณอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แม่น้ำชี บริเวณอำเภอมหาชนะชัย อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แม่น้ำมูล บริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ำท่าจีน บริเวณอำเภอเมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า และสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบางเลน และนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แม่น้ำป่าสัก บริเวณอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ หล่มสัก และวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเสาไห้ และวังม่วง จังหวัดสระบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีปริมาณฝนตกสะสม บริเวณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มส่งผลกระทบพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
6.เฝ้าระวังผลกระทบจากกรณีการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น และล้นตลิ่ง บริเวณคลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่น้ำน้อย อำเภอเสนา และผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเมืองสิงห์บุรี อินทร์บุรี และพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอไชโย และป่าโมก จังหวัดอ่างทอง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งเฝ้าระวังกิจกรรมการใช้น้ำและการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการ ดังนี้
1.ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ตลอด 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วม รวมถึงพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ
2.ติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมแม่น้ำ และเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
3.เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสาร เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที
4.ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการขนของขึ้นสู่ที่สูงหรืออพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2568