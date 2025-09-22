ชุดเคลื่อนที่เร็ว-อาสาสมัคร เฝ้าระวังช้างป่าเขาอ่างฤาไน ผลักดันช้างกว่า100ตัว กลับเข้าพื้นที่แนวคูกั้น

ชุดเคลื่อนที่เร็ว ร่วมเครือข่ายอาสาสมัคร ลาดตระเวนเฝ้าระวังช้างป่าเขาอ่างฤาไน ผลักดันช้างกว่า100ตัว กลับเข้าพื้นที่แนวคูกั้น
วันที่ 22 กันยายน นายอรรณพ บัวนวล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เปิดเผยว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ปฏิบัติงานตามภารกิจและข้อสั่งการภายในพื้นที่รับผิดชอบ 2. การเฝ้าระวังและแก้ปัญหาช้างป่า
โดยเจ้าหน้าที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า(ขสป.)เขาสอยดาว ชุดเคลื่อนที่เร็วฯ ชุดที่ 11 ร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่ ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังช้างป่าบริเวณบ้านจันตาแป๊ะ ม.5 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เจ้าหน้าที่ ขสป.เขาสอยดาว ชุดเคลื่อนที่เร็วฯ ชุดที่ 12 ร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่ ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าบริเวณแหล่งน้ำคลองกลาง ม.7 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี พบช้างป่าจำนวน 7 ตัว บริเวณที่ทำกินของชาวบ้านจึงได้ทำการผลักดันกลับเข้าพื้นที่ป่า เจ้าหน้าที่ ขสป.เขาสอยดาว ชุดเคลื่อนที่เร็วฯ ชุดที่ 19 ร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่ ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังช้างป่าบริเวณบ้านทุ่งกร่าง ม.4 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เจ้าหน้าที่ ขสป.เขาสอยดาว ชุดเคลื่อนที่เร็วฯ ชุดที่ 20 ร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่ ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังช้างป่าบริเวณบ้านเขาตะแบก ม.12 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
วันเดียวกัน นายเอกชัย แสนดี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ปฏิบัติงาน การเฝ้าระวังและแก้ปัญหาช้างป่า โดยชุดเคลื่อนที่เร็ว ฯ ชุดที่ 1 ร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่ลาดตะเวนเฝ้าระวังช้างป่าบริเวณศาลากลางหมู่บ้าน พื้นที่บ้านหนองปรือกันยาง หมู่ 5 ต.ท่าตะเกียบ ไม่พบช้างป่าออกนอกพื้นที่ จึงทำการเฝ้าระวังรอรับแจ้งเหตุในพื้นที่ต่อไป
ชุดเคลื่อนที่เร็ว ฯ ชุดที่ 2 ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัคร ลาดตะเวนเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ บริเวณบ้านสวนป่า หมู่ 5 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ไม่พบช้างป่าออกนอกพื้นที่ จึงทำการเฝ้าระวังรอรับแจ้งเหตุในพื้นที่ต่อไป ชุดเคลื่อนที่เร็ว ฯ ชุดที่ 3 ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัคร ลาดตะเวนเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ บริเวณบ้านคลองอุดม หมู่ที่ 6 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ไม่พบช้างป่าออกนอกพื้นที่ จึงทำการเฝ้าระวังรอรับแจ้งเหตุในพื้นที่ต่อไป ลาดตะเวนเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ บริเวณบ้านคลองตะเคียนชัย ม.5 และบ้านคลองตะขบ ม.14 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ไม่พบช้างป่าออกนอกพื้นที่ จึงทำการเฝ้าระวังรอรับแจ้งเหตุในพื้นที่ต่อไป
ชุดเคลื่อนที่เร็ว ฯ ชุดที่ 4 ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัคร ลาดตะเวนเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ เวลา 16.30 น. ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่ามีช้างป่าออกหากินนอกป่าเขตฯ จึงได้เข้าตรวจสอบบริเวณ บ.เนินดินแดง ม.2 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ไม่พบช้างป่าออกนอกพื้นที่ ต่อมาเวลา 20.30 น. ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างป่าออกหากินนอกพื้นป่าเขตฯ จึงได้เข้าตรวจสอบ บริเวณ บ.หนองประดู่ ม.5 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี พบช้างป่าจำนวน 1 ตัว จึงทำการผลักดันเฝ้าระวังรอรับแจ้งเหตุในพื้นที่ต่อไป
ชุดเคลื่อนที่เร็ว ฯ ชุดที่ 6 ลาดตะเวนเฝ้าระวังและติดตามช้างป่าออกนอกพื้นที่ บริเวณ บ้านยางเอน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ไม่พบช้างป่าออกนอกพื้นที่ จึงทำการเฝ้าระวังรอรับแจ้งเหตุในพื้นที่ต่อไป ชุดเคลื่อนที่เร็ว ฯ ชุดที่ 9 ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัคร ลาดตระเวนเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ พบช้างป่าประมาณ 50+ ตัวหากินนอกป่าเขตบริเวณอ่างเก็บน้ำพวาใหญ่ หมู่ 4 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี และพบช้างป่าประมาณ 50+ ตัว เข้าพักนอกป่าเขต บริเวณหลังเกาะป้าจำรัส หมู่ 4 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ชุดเคลื่อนที่เร็ว ฯ ชุดที่ 13 ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัคร ลาดตระเวนติดตามผลักดันช้างป่าออกนอกพื้นที่ บริเวณแนวคูกั้นช้าง บ.นายาว ม.15 และบ.คลองเตย ม.21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัย จ.ฉะเชิงเทรา ไม่พบช้างป่าออกนอกพื้นที่ จึงทำการเฝ้าระวังรอรับแจ้งเหตุในพื้นที่ต่อไป