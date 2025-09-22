กรมน้ำ เตรียมนำผลการประชุม สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ เสนอบอร์ดสิ่งแวดล้อม-ครม.

กรมน้ำ เตรียมนำผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ เสนอบอร์ดสิ่งแวดล้อม-ครม. พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญา
วันที่ 22 กันยายน นางสาวบุญธิดา เปล่งแสง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และคณะ นำเสนอผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 15 ในงานสัมมนา
ถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัด และผ่านระบบการประชุมทางไกล รวม 115 คน
นางสาวบุญธิดา กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะหน่วยประสานงานระดับชาติ (Focal point) ของอนุสัญญาแรมซาร์ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 15 (Conference of the Contracting Parties: COP15) ซึ่งจัดเป็นประจำ ทุก 3 ปี โดยในปี พ.ศ. 2568 กำหนดหัวข้อ “ปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคตร่วมกันของเรา” (Protecting Wetlands for Our Common) ระหว่างวันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2568 ณ สาธารณรัฐซิมบับเว โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย นายโอภาส ถาวร รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ รองหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย ตน และคณะ เป็นผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมพัฒนาที่ดิน
นางสาวบุญธิดา กล่าวว่า มติจากการประชุมฯ ที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านนโยบาย ได้มีการรับรองแผนยุทธศาสตร์ของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ฉบับที่ 5 (Strategic Plan) พ.ศ. 2568 – 2577 เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด ซึ่งประเทศไทยจะนำมาเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง สู่การปฏิบัติต่อไป ให้โปรแกรม People and Wetlands เป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการดำเนินงาน CEPA (Communication, Capacity Building, Education, Participation and Awareness)
2. ด้านการบริหารจัดการ ปรับเพิ่มงบประมาณสนับสนุน 4.1% เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 5 ในช่วงปี พ.ศ. 2569 – 2571 3. ด้านวิชาการ สนับสนุนการใช้เครื่องมือ WETVAT เป็นเครื่องมือประเมินแรงกดดันพื้นที่ชุ่มน้ำ สนับสนุนการจัดตั้งความร่วมมือและทำข้อมูลประมาณการนกน้ำ
ปรับปรุงแบบฟอร์ม Ramsar Information Sheet ทั้งที่มีอยู่เดิมและที่ขึ้นทะเบียนใหม่ 4. ด้านอื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาฯ เสริมสร้างการดำเนินการด้านวัฒนธรรมและพื้นที่ชุ่มน้ำ
โดยที่ประชุมเห็นด้วยกับการจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ปี 2026 ภายใต้หัวข้อ พื้นที่ชุ่มน้ำ และภูมิปัญญาดั้งเดิม การเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรม (Wetlands and traditional knowledge celebrating cultural heritage) ส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศน้ำจืดที่เสื่อมโทรม ด้วยแนวทางการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-based Solutions – NbS) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูเส้นทางอพยพของนกน้ำ บูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสริมพลังเยาวชนในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืน และการบริหารจัดการน้ำในเขตเมือง
ผลจากการประชุม COP15 ได้ผ่านคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
เพื่อทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะนำเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และรวบรวมส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจต่อไป