ปิดตำนาน จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง อย.เพิกถอนทะเบียน หลังพบสารเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

ปิดตำนาน จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง อย.เพิกถอนทะเบียน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หลังพบสารเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต คำสั่งอย.ระบุ ที่จดแจ้งไว้ไม่เป็นไปตามจริง เป็นสมุนไพรปลอม ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง – เมื่อวันที่ 22 กันยายน สภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council เปิดเผยว่า อวสาน จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียนเจียวหนัง เลขทะเบียน G298/49 ถูกเพิกถอนทะเบียนแล้ว เนื่องจากพบ สารทาดาลาฟิล (Tadalafil) ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคของผู้ป่วย หากมีการรับประทานเข้าไปโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร อาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
อันตรายจาก ยาทาดาลาฟิล
1. เกิดภาวะความดันโลหิตลดลงอย่างรุนแรง และกระทันหันเมื่อใช้ร่วมกับยากลุ่มไนเตรท
2. เสี่ยงหัวใจเต้นผิดจังหวะ เจ็บหน้าอก หรืออาจทำให้หมดสติได้
3. เสี่ยงสูญเสียการได้ยินและมองเห็น
4. ใจสั่น เหงื่อออกมาก ความโลหิตต่ำ หมดสติ บางรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เสี่ยงหัวใจวาย ความดันตก ตาบอด เสียชีวิต
ข้อควรระวังสำหรับผู้ขาย
– ความผิดหากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ถูกเพิกถอนทะเบียน
– ตรวจสอบเลขทะเบียนก่อนจำหน่าย
– ไม่โฆษณาโอ้อวดเกินจริง
ข้อควรระวังสำหรับผู้บริโภค
– ผลิตภัณฑ์ต้องมีฉลากภาษาไทย
– ต้องไม่หลงเชื่อคำโฆษณาโอ้อวดเกินจริง หรือไม่มีหลักฐานทางวิชาการ
– หากพบการจำหน่ายแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง หรือ โทร 1556 สายด่วน อย. หรือ สแกน QR code ในภาพเพื่อตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนซื้อ
ตรวจสอบได้ทาง https://oryor.com/check-product-serial ด้วยความปรารถนาดีจาก . . สภาเภสัชกรรม และ เครือข่าย “ตาไว รู้ทันภัยสุขภาพ”
อ่านคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 544/2568 คลิก