ระวัง! แพทย์เตือน ลืมชื่อเพื่อนบ่อยๆ อาจเป็นสัญญาณโรคร้าย สมองกลีบขมับซีกซ้ายขาดเลือด
อาการนึกชื่อคนไม่ออก เกิดขึ้นได้กับใครหลายๆคน บางครั้ง อาจจะมองว่าเป็นแค่การขี้ลืม แต่ใครจะรู้ว่า อาจเป็นสัญญาณของโรคร้ายได้
ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท ได้โพสต์ให้ความรู้ผ่านเพจ สาระสมองกับ อจ.หมอสุรัตน์ โดยว่า
“อย่าคิดว่า แค่ขี้ลืม
เคสหญิงวัยกลางคน
มาพบแพทย์ด้วยอาการ “ลืมง่าย” โดยเฉพาะเมื่อต้องนึกชื่อเพื่อนที่คุ้นเคย กลับนึกไม่ออกทั้ง ๆ ที่ใบหน้าและบุคลิกยังจำได้ชัดเจน เวลาพิมพ์ข้อความก็ทำได้ แต่ช้า เหมือนสมองติดขัด ไม่คล่องเหมือนก่อน
นี่ชั้นโง่ไปหรือเปล่า เสพข่าวเยอะไป หรือคิดมากเรื่องเขมร อ้าววว มาตรวจ
เจอ สมองกลีบขมับซีกซ้าย (left temporal lobe infarction) ขาดเลือด เรียกอัมพฤกษ์ ก็ได้
ส่วนนี้ เป็นบริเวณสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจดจำชื่อบุคคล และการเชื่อมโยงเสียงกับคำพูด
ถ้าเปรียบสมองเป็น “ห้องสมุด” กลีบขมับซ้ายก็เหมือน “ตู้บัตรดัชนี” ที่เก็บชื่อ คำศัพท์ ความหมาย เวลาเราจะเรียกชื่อใคร สมองต้องไปค้นจากตู้ดัชนีนั้น
เมื่อกลีบขมับซ้ายเสียหาย ตู้ดัชนีบางส่วนหายไป ทำให้คนไข้นึกชื่อไม่ออก แม้จะรู้จักคนนั้นดี
โอ้โหเลย อาการที่ดูเหมือน “เรื่องเล็กน้อย” เช่น นึกชื่อเพื่อนไม่ออก พูดช้าลง พิมพ์อืด ๆ ถ้าเกิดขึ้นเฉียบพลันในผู้ใหญ่ ต้องนึกถึงโรคหลอดเลือดสมองเสมอ เพราะบางครั้งสิ่งเล็กน้อยอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคใหญ่”