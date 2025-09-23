กรมธรณีเตือน 23 จว.เหนือ-กลาง-อีสาน-ตะวันออก เสี่ยงดินถล่ม-เจอน้ำป่า เฝ้าระวังถึง 26 ก.ย.

เตือนภัย! 23 จว. เสี่ยงดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก ให้เฝ้าระวังตลอดสัปดาห์ ถึง 26 ก.ย.นี้
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป้าไหลหลาก ในระยะ 3-4 วันนี้ โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ ตาก พะเยา ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย อุบลราชธานี ขอนแก่น ระยอง จันทบุรี และตราด เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 23-26 ก.ย.2568
โดยเฉพาะในพื้นที่ ภาคเหนือ ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน : แม่สะเรียง แม่ลาน้อย สบเมย ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปาย, จ.เชียงราย : แม่สาย เชียงของ เทิง เมืองเชียงราย แม่ฟ้าหลวง แม่สรวย เวียงแก่น เวียงป่าเป้า พญาเม็งราย, จ.เชียงใหม่ : แม่อาย แม่แจ่ม แม่วาง แม่แตง แม่ริม แม่ออน เมืองเชียงใหม่ ฝาง ไชยปราการ อมก๋อย จอมทอง เชียงดาว สะเมิง พร้าว ดอยสะเก็ด กัลยาณิวัฒนา ดอยหล่อ ฮอด เวียงแหง หางดง
จ.น่าน : เมืองน่าน ท่าวังผา บ่อเกลือ ปัว ภูเพียง แม่จริม เวียงสา สันติสุข นาน้อย นาหมื่น ทุ่งช้าง เชียงกลาง สองแคว เฉลิมพระเกียรติ บ้านหลวง, จ.แพร่ : เด่นชัย เมืองแพร่ ร้องกวาง ลอง วังชิ้น สอง สูงเม่น, จ.ตาก : เมืองตาก ท่าสองยาง พบพระ แม่ระมาด แม่สอด อุ้มผาง บ้านตาก วังเจ้า สามเงา, จ.พะเยา : จุน เชียงคำ เชียงม่วน ดอกคำใต้ ปง ภูกามยาว ภูซาง เมืองพะเยา แม่ใจ, จ.ลำพูน : ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ บ้านโฮ่ง ป่าซาง เมืองลำพูน แม่ทา ลี้
จ.ลำปาง : เกาะคา งาว แจ้ห่ม เถิน เมืองปาน แม่ทะ แม่เมาะ วังเหนือ สบปราบ เสริมงาม ห้างฉัตร, จ.อุตรดิตถ์ : ทองแสนขัน ท่าปลา น้ำปาด บ้านโคก พิชัย ฟากท่า เมืองอุตรดิตถ์ ลับแล, จ.สุโขทัย : คีรีมาศ ทุ่งเสลี่ยม บ้านด่านลานหอย เมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย ศรีสำโรง, จ.พิษณุโลก : ชาติตระการ นครไทย เนินมะปราง วังทอง วัดโบสถ์, จ.เพชรบูรณ์ : เขาค้อ ชนแดน น้ำหนาว บึงสามพัน เมืองเพชรบูรณ์ วังโป่ง หล่มเก่า หล่มสัก
ภาคกลาง ได้แก่ จ.กาญจนบุรี : ด่านมะขามเตี้ย ทองผาภูมิ ไทรโยค บ่อพลอย ศรีสวัสดิ์ สังขละบุรี หนองปรือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.หนองคาย : โพธิ์ตาก สังคม, จ.อุดรธานี : นายูง น้ำโสม หนองวัวซอ, จ.หนองบัวลำภู : ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา, จ.เลย : ด่านซ้าย ปากชม เชียงคาน ท่าลี่ นาด้วง นาแห้ว ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง เมืองเลย วังสะพุง, จ.อุบลราชธานี : นาจะหลวย น้ำยืน บุณฑริก และจ.ขอนแก่น อ.ภูผาม่าน
ภาคตะวันออก ได้แก่ จ.ระยอง : บ้านค่าย เมืองระยอง เขาชะเมา, จ.จันทบุรี : เมืองจันทบุรี โป่งน้ำร้อน ขลุง เขาคิชฌกูฏ และ จ.ตราด : เขาสมิง บ่อไร่ เกาะช้าง เกาะกูด
เนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจส่งผลให้เกิดแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้
ทั้งนี้ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยาธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ