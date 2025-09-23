ลุ้นอาการน้องข้าวต้ม หลัง ทีมสัตวแพทย์ ย้ายมารักษาที่บึงฉวาก
เมื่อวันที่ 23 กันยายน สัตวแพทย์หญิง(สพ.ญ.)ณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก รายงานความคืบหน้าการดูแลลูกช้างป่าพลัดหลงเพศเมีย อายุประมาณ 3 วัน ชื่อ “ข้าวต้ม” ซึ่งได้ถูกเคลื่อนย้ายมาถึงศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อคืนวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา
สพ.ญ.ณฐนน กล่าวว่า ทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ซึ่งประกอบด้วย สพ.ญ.ลักษณา ประสิทธิชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และ สพ.ญ.กานต์พิชชา หาญอาษา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติลำคลองงู จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกันเคลื่อนย้ายลูกช้างป่าตัวนี้จากอุทยานแห่งชาติลำคลองงู มายังศูนย์ฯ บึงฉวาก จากการประเมินอาการเบื้องต้นพบว่า ลูกช้างป่ามีอาการอ่อนแรง ไม่สามารถลุกเดินได้ และแสดงอาการเจ็บปวดบริเวณสะโพก ขาหลัง และหาง นอกจากนี้ยังพบการอักเสบที่สะดือและอวัยวะเพศ ซึ่งเป็นอาการที่พบตั้งแต่แรกที่พบลูกช้าง สัตวแพทย์จึงได้ให้ยาเพื่อลดอาการปวดและอักเสบทันที
ปัจจุบัน ลูกช้างสามารถกินน้ำต้มข้าวผสมนมผงได้ และมีการขับถ่ายเป็นเนื้อครีม แต่ยังไม่พบการปัสสาวะในช่วงเย็น เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติลำคลองงู และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก รวมถึงทีมสัตวแพทย์ กำลังเฝ้าดูแลอาการอย่างใกล้ชิด โดยในวันนี้ ทีมสัตวแพทย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะเดินทางเข้ามาร่วมตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาเพิ่มเติมต่อไป