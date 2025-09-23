ข่าวดี! กรมพัฒน์ เปิดรับ ‘วิทยากรภายนอก’ หลายสาขา เช็กคุณสมบัติ-เอกสารก่อนสมัคร

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร เตรียมพร้อมพัฒนาแรงงานไทย ให้มีศักยภาพ เช็กคุณสมบัติ–เอกสารสมัครก่อนสมัคร
เมื่อวันที่ 23 กันยายน นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ อาทิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากรในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาฝีมือแรงงานของไทย ให้มีศักยภาพ มีมาตรฐาน และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ประกอบด้วยหลากหลายสาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาเกษตรและอาหารแปรรูป สาขาท่องเที่ยวและบริการ
โดยผู้ที่สนใจสมัครเป็นวิทยากร จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป คือ มีสัญชาติไทย มีสภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการฝึก และมีประสบการณ์ในการสอนเกี่ยวกับวิชาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับวิชาชีพนั้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวกับการฝึก และมีประสบการณ์ในการสอนเกี่ยวกับวิชาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับวิชาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวกับการฝึก และมีประสบการณ์ในการสอนเกี่ยวกับวิชาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับวิชาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 3 ปี
4) ผ่านการฝึกหลักสูตรเทคนิคการสอนงานไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงและมีประสบการณ์ในการสอนในสาขาอาชีพที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่เกี่ยวกับการฝึกไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 4 ปี
5)ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เกี่ยวกับการฝึก และมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี
6) เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในการทำงานหรือการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ปี
สำหรับเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 1) ใบสมัครสำหรับวิทยากรภายนอก (แบบ QA3122) 2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 3)บัตรประจำตัวประชาชน 4) ทะเบียนบ้าน 5) สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาวุฒิบัตร 6) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน /หนังสือรับรองประสบการณ์ในการสอน (ถ้ามี) 7) สำเนาหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ถ้ามี) 8) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล สำหรับวิธีการคัดเลือก ทางหน่วยงานจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครและประสบการณ์ในการทำงาน และผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ในทะเบียนวิทยากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ต้องการหารายได้เสริม สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด
“ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแรงงานไทย ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานกัน” นายเดชา กล่าว