กรมธรณี เผย เหตุถนนทรุด หน้าวชิรพยาบาล ความผิดพลาดขุดเจาะรถใต้ดิน ทำท่อประปาแตกจนเป็นโพรง

กรมทรัพยากรธรณี เผย สาเหตุถนนทรุด หน้าวชิรพยาบาล เกิดจากความผิดพลาดขุดเจาะรถใต้ดินทำท่อประปาแตกจนเป็นโพรง
วันที่ 24 กันยายน นายพิชิต สมบัติมาก อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี(ทธ.) ให้สัมภาษณ์กับ มติชนออนไลน์ ว่า โครงสร้างทางธรณีวิทยาของกรุงเทพมหานคร(กทม.)เป็นดินเหนียว มีความหนา 20-30 เซนติเมตร โครงการเช่นนี้ จะไม่มีปัญหาเรื่องดินถล่ม หากไม่มีสิ่งใดเข้าไปกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การขุดอุโมงค์เพื่อก่อสร้างรถไฟใต้ดิน ท่อน้ำประปาที่ฝังอยู่ใต้ดินแตก ทำให้ใต้ดินเป็นรูโพรง หรือการที่ฝนตกลงมาอย่างหนัก จนมีการกัดเซาะโครงสร้างดินเหนียวให้เป็นโพรง เหล่านี้คือตัวกระตุ้นหลัก ทำให้เกิดดินถล่ม
อธิบดีกรมทธ.กล่าวว่า จากการตรวจสอบกับทางกทม.คือ สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ในการทำให้เกิดดินถล่มในครั้งนี้ มาจาก การก่อร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ที่อาจจะเกิดความผิดพลาดระหว่างขุดเจาะ ทำให้ท่อประปาแตก จนเกิดเป็นรูโพรง ทำให้ดินถล่ม
นายพิชิต กล่าวว่า โดยปกติก่อนการก่อสร้างทุกส่วนจะต้องสำรวจประเมินความเสี่ยง และออกแบบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว แต่ระหว่างที่มีการก่อสร้างอาจจะมีอะไรผิดพลาดได้ เพราะถ้าไม่มีอะไรเข้าไปกระตุ้น ดินไม่ทรุดอย่างแน่นอน เทียบจากระดับน้ำผิวดิน ระดับน้ำทะเลปานกลาง ที่มีความสูง ซึ่งไม่ทำให้น้ำรั่วซึมพอที่จะทำให้ดินเกิดเป็นโพรงอย่างแน่นอน
เมื่อถามว่า ทางทธ.ให้น้ำหนัก เรื่องนี้จากสาเหตุอะไร นายพิชิต กล่าวว่า คิดว่า เป็นเพราะ ท่อน้ำประปาใต้ดินแตก กับแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ย้ำว่า โดยธรรมชาติของโครงสร้างดินบริเวณดังกล่าวนั้น ไม่มีทางทรุดตัวเองอย่างแน่นอน