ผู้เชี่ยวชาญธรณี ชี้ ดินถล่มหน้ารพ.วชิระ ไม่เกี่ยวโครงสร้างธรณี แต่เป็นเรื่องของวิศวกรรมล้วนๆ

ผู้เชี่ยวชาญธรณี ชี้ ดินถล่มหน้ารพ.วชิระไม่เกี่ยวโครงสร้างธรณี แต่เป็นเรื่องของวิศวกรรมล้วนๆ
จากกรณีเกิดเหตุ ดินบริเวณถนนสามเสนหน้าโรงพยาบาลวชิรทรุดตัว เป็นหลุมขนาด 30×30 ลึกประมาณ 50 เมตร นั้น
วันที่ 24 กันยายน ศ.ดร.สันติ ภัยหลบลี้ อาจารย์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นนั้น ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับโครงสร้างทางธรณีวิทยาเลย เพราะโครงสร้างทางธรณีบริเวณนั้นเป็นปกติทุกอย่าง คือ เป็น ดินโคลน ดินอ่อน ดินเหนียวปากแม่น้ำ และอยู่เป็นปกติ หากไม่มีอะไรไปกระทบ เช่นการเจาะรู ทำให้ดินข้างล่างเป็นโพรง ก็จะไม่มีการถล่มแบบนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงมาจากเรื่องของวิศวกรรมล้วนๆ