รมว.สธ. ลงพื้นที่จุดถนนทรุด ยันเบื้องต้นรพ.ยังไม่เสียหาย สั่งกรมแพทย์ฉุกเฉินหาเตียงรองรับ
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 กันยายน ภายหลังถนนทรุดหน้า รพ.วชิระ ย่านสามเสน นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมกล่าวว่า ได้ให้กรมการแพทย์ฉุกเฉินเตรียมเตียง รพ.ใกล้เคียง 200 เตียงไว้รองรับผู้ป่วยในหากต้องการโยกย้ายหรืออพยพ ส่วนอาคารตึกผู้ป่วยนอกพร้อมที่จอดรถให้มีการงดใช้ก่อน
ส่วนความเสียหายของ รพ.นั้น ในเบื้องต้นยังไม่ได้รับการรายงานการเสียหาย แต่ก็จะต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างต่อไปโดยใช้เวลาอีกระยะ