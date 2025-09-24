ก.แรงงาน ขับเคลื่อนภารกิจปี 69 เดินหน้ากระทรวงเศรษฐกิจ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ก.แรงงาน ขับเคลื่อนภารกิจปี 2569 เดินหน้ากระทรวงเศรษฐกิจ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน-ประชาชน
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมี นางสาววารุณี ลังกาพินธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กล่าวรายงาน ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม จำนวน 700 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนกว่า 500 คน
นายสมาสภ์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย การก้าวสู่การเป็น “กระทรวงเศรษฐกิจ” จำเป็นต้องมีการวางแผนนโยบายและจัดทำแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
“การประชุมในครั้งนี้ จึงเป็นการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำแนวทางและแผนปฏิบัติงานไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และสอดคล้องกับปัญหาแรงงาน ตลอดจนความต้องการของประชาชนในแต่ละจังหวัด นำไปสู่การแก้ไขปัญหาแรงงานได้ตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการจ้างงาน การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การคุ้มครองสิทธิแรงงาน หรือการประกันสังคม ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายสมาสภ์ กล่าว
รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเน้นย้ำว่า การขับเคลื่อนภารกิจปีงบประมาณ 2569 ต้องดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากทุกภารกิจของกระทรวงแรงงาน
นอกจากนี้ ภายในงาน นายสมาสภ์ ยังได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 32 ปี กระทรวงแรงงาน จำนวน 5 คน มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น จำนวน 13 คน และบัณฑิตแรงงานดีเด่น จำนวน 4 คน รวมถึงมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2568 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 108 คน เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องในความทุ่มเทเสียสละที่ได้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของกระทรวงแรงงานและประชาชนตลอดระยะเวลารับราชการ ด้วย
โดยในช่วงเช้า นายสมาสภ์ ยังได้เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพระภูมิชัยมงคล ท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พร้อมรับมอบการแสดงความยินดีจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และสื่อมวลชน เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2568 ครบรอบ 32 ปี ด้วย