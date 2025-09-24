สภาลูกจ้างฯ จ่อร้องก.แรงงาน หวั่นหมื่นชีวิตตกงาน หลังต่างชาติคว้างานประมูลแท่นหลุมผลิตฯ

สภาองค์การลูกจ้างฯ เตรียมนำทัพคนงาน ร้องก.แรงงาน พรุ่งนี้! หวั่นแรงงานไทยนับหมื่นคนตกงาน หลังต่างชาติชนะประมูลแท่นหลุมผลิตฯ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย (สพท.) เปิดเผยว่า ทางสพท. ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ และรวมถึงคนงานที่ทำงานก่อสร้างแท่นหลุมผลิต (ปิโตรเลียม) ในสังกัดจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการประมูลงานของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. คือโครงการบันเดิ้ล 4 ที่มีจำนวนแท่นและมีมูลค่ามาก ซึ่งต้องใช้คนทำงานที่มีทักษะและความสามารถสูงในการทำงาน และต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตติดต่อกัน
“เท่าที่สพท. ทราบ บริษัท ปตท.สผ. ได้เชิญชวนบริษัทเอกชนในประเทศไทย และเชิญผู้เข้าร่วมประมูลจากต่างประเทศเข้าร่วมการประมูล ซึ่งปรากฏว่า เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์การประมูลบางประการเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทต่างชาติ คือ ขณะนี้บริษัทชาวจีนแห่งหนึ่งได้โครงการประมูลดังกล่าว จึงต้องนำโครงการที่ประมูลได้จำนวนหลายหมื่นล้านบาทนี้ไปทำงานที่ประเทศจีน โดยใช้แรงงานชาวจีนก่อสร้าง ทำให้ผู้รับเหมารวมถึงคนงานที่ทำงานก่อสร้างแท่นหลุมผลิตฯ ของปตท.สผ. ซึ่งเป็นช่างฝีมือ ช่างประกอบที่มีทักษะอาจได้รับผลกระทบ” นายมนัส กล่าว
นายมนัส กล่าวอีกว่า เมื่อบริษัทต่างชาติชนะการประมูลในโครงการบันเดิ้ล 4 ย่อมมีกระทบต่อธุรกิจคนไทย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และนำไปสู่การเลิกจ้างลูกจ้างได้ หากผู้เข้าร่วมประมูลจากประเทศไทยประมูลงานได้ ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมและท่อส่งก๊าซ ซึ่งมีลูกจ้างที่เป็นคนไทย จากหลากหลายบริษัทที่มาเหมาช่วง และรวมถึงบริษัทซัพพลายเออร์วัสดุต่าง ๆ รวมไปถึงครอบครัวของผู้ใช้แรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานทั้งหมด ที่มีมูลค่ามหาศาล จากโครงการบันเดิ้ล 4 ในครั้งนี้
“ปัญหาที่จะส่งผลต่อเนื่องอันเลวร้ายในอนาคตคือ กลุ่มแรงงานคนไทยที่มีความสามารถเชี่ยวชาญในระดับสูงกลุ่มนี้จะสูญหายไปจากการวงจรการผลิตนี้ ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างผลผลิตต่อเนื่องได้ดี การแข่งขันในระดับโลกหยุดลงไป ทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสอย่างยิ่ง” ประธานสพท. กล่าว
นายมนัส กล่าวด้วยว่า โดยในวันพรุ่งนี้ (25 กันยายน 2568) เวลา 10.00 น. ทางสพท. จะนำสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ และรวมถึงคนงานที่ทำงานก่อสร้างแท่นหลุมผลิตฯ กว่า 50 คน เดินทางไปยังกระทรวงแรงงาน เพื่อยื่นหนังสือถึงนางสาว ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยผ่าน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงแรงงาน และร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เพื่อหามาตรการช่วยเหลือลูกจ้างในภาคธุรกิจก่อสร้างแท่นหลุมผลิตฯ รวมถึงมาตรการให้ภาครัฐไม่อนุญาตให้บริษัทจากต่างประเทศนำงานที่ประมูลได้ออกไปผลิตนอกประเทศ เพื่อให้นายสมาสภ์ จะนำเสนอต่อรมว.แรงงาน และประสานไปยังกระทรวงพลังงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประมูลโครงการดังกล่าวต่อไป