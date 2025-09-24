ปลัด ทส.เข้าตรวจสอบหลุมยุบ ชี้ เหตุ เกี่ยวข้องกับการสร้างถนน โดยมีสิ่งกระตุ้น คือท่อประปาแตก

ปลัด ทส. พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านธรณี ร่วมกับ กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบหลุมยุบ ถนนหน้าโรงพยาบาลวชิร
วันที่ 24 กันยายน ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบหลุมยุบบริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภายหลังเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ
07.13 น. โดยหลุมยุบดังกล่าว มีลักษณะเป็นแนวการยุบตัวไปตามแนวถนน และต่อมาเมื่อเวลา 07.45 น.
แนวการยุบตัวได้ขยายเป็นวงกว้างขึ้นตามแนวถนน ส่งผลให้เสาไฟฟ้าและรถยนต์บางส่วนตกลงไป
ดร.ชญานันท์ กล่าวว่า จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรธรณี พบว่า พื้นที่ดังกล่าว มีสภาพธรณีวิทยาเดิมเป็นชั้นดินเหนียว (Bangkok Clay) หนาประมาณ 25 เมตร และถูกปิดทับด้วยชั้นดินถมที่เป็นฐานรากของการสร้างถนน โดยการถล่มของชั้นดินมีขอบเขตของการถล่มจำกัดตามแนวถนนเท่านั้น และไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางธรณีวิทยาแต่อย่างใด เนื่องจากการยุบตัวมีลักษณะเป็นบล็อก แต่โดยธรรมชาติการยุบตัวจะเกิดในลักษณะเป็นรูปวงกลม
“จึงสรุปได้เบื้องต้นว่า การถล่มของชั้นดินเกิดจากการถล่มของชั้นดินที่เกี่ยวข้องกับการสร้างถนน โดยมีสิ่งกระตุ้นประกอบด้วย ท่อประปาแตกและฝนที่ตกหนัก ซึ่งอาจเป็นเหตุผลสำคัญในการชะล้างหรือกัดเซาะชั้นดินถมให้เกิดเป็นโพรงใต้ดินเฉพาะที่ส่งผลให้เกิดการเลื่อนตัวของชั้นดิน นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างแนวรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งการทำงานอาจส่งผลให้เสถียรภาพของดินลดลงได้อีกด้วย”ดร.ชญานันท์ กล่าว
ปลัดทส. กล่าวว่า ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณี ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชน เพื่ออธิบายให้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและชี้แจงต่อประชาชนต่อไป เพื่อลดความตื่นตระหนกที่อาจจะเกิดขึ้น