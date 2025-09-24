กทม. จ่อประกาศพื้นที่หน้า วชิรพยาบาล เป็นเขตภัยพิบัติ เผยเสาไฟฟ้าล้มเพิ่ม เร่งติดเครื่องสูบน้ำ

กรุงเทพมหานคร เตรียมประกาศพื้นที่หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล “เป็นเขตภัยพิบัติ” เดินหน้าเร่งป้องกันดินสไลด์ ดูแลผลกระทบประชาชน
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงเหตุผิวจราจรทรุดตัวบริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงอุโมงค์เชื่อมต่อระหว่างสถานีว่า ขณะนี้ได้มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดดินสไลด์เพิ่มเติม โดยได้ทำแนวป้องกันน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก รวมถึงใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อควบคุมระดับน้ำภายในพื้นที่ทรุดตัว
ล่าสุด มีเสาไฟฟ้าล้มเพิ่ม 1 ต้น ทำให้มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เบื้องต้น มีคำสั่งให้ถอนเจ้าหน้าที่ออกจากจุดเสี่ยง โดยจะประชุมประเมินสถานการณ์อีกครั้งในเวลา 17.30 น. ก่อนดำเนินการต่อ เมื่อพื้นที่มีความเสถียรเพียงพอ
นายสุริยชัย กล่าวเสริมว่า กทม. โดยผู้อำนวยการเขตดุสิต เตรียมประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็น “เขตภัยพิบัติ” เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างเร่งด่วน โดยนอกจากความเสียหายด้านถนนและอาคารแล้ว ยังมีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบประปาที่ต้องตัดน้ำ และการไฟฟ้าที่ต้องดำเนินการตัด-จ่ายไฟใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้น้อยที่สุด
สำหรับระยะเวลาการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ นายสุริยชัย ระบุว่า จะคงไว้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมแซมถนนและอาคาร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินและพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ