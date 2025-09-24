ผู้เชี่ยวชาญกรมธรณีชี้ สาเหตุหลักเกิดหลุมยุบ ท่อประปาขนาด1.5 เมตรแตก ทำน้ำชะดินจนทรุดฮวบ
กรณีเกิดการทรุดตัวของถนนบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะการยุบตัวไปตามแนวถนนมีความกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 20 เมตร โดยประมาณ และเมื่อเวลา 07.45 น. แนวการยุบตัวได้ขยายเป็นวงกว้างขึ้นตามแนวถนน ส่งผลให้เสาไฟฟ้าและรถยนต์บางส่วนตกลงไป
วันที่ 24 กันยายน นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายศักดา ขุนดี รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณพื้นที่กำลังก่อสร้างในส่วนอุโมงค์เชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยอุโมงค์มี 2 ชั้น ชั้นบนลึก 15 เมตร และชั้นล่างลึก 30 เมตร สาเหตุเกิดจากรอยต่อของอุโมงค์ชั้นบนมีรอยแตก ทำให้ดินด้านบนไหลลงสู่ช่องว่างภายในอุโมงค์ ส่งผลให้ชั้นดินด้านบนทรุดตัว ประกอบกับ ท่อประปาขนาดใหญ่ 1.5 เมตร ของการประปานครหลวงที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเกิดการแตกหัก อันเนื่องมาจากการทรุดตัวของชั้นดิน ส่งผลให้มีน้ำเข้าไปชะล้างดินในพื้นที่กำลังก่อสร้างและทำให้เกิดการทรุดตัวเพิ่มขึ้นเป็นบริเวณกว้าง
นายสุวภาคย์ กล่าวว่า การดำเนินงานของกรมทรัพยากรธรณี ได้ติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งสื่อสารและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความตื่นตระหนก โดยมี ข้อเสนอแนะในการจัดการ คือ 1. ทำการกันเขตรอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างน้อย 100 เมตร ตามแนวการทรุดตัว ติดป้ายประกาศแจ้งเตือนในระยะที่มองเห็นในระยะไม่ต่ำกว่า 50 เมตร หากพบว่ารอยแยก รอยแตกขยายตัวหรือมีดินทรุดตัวเพิ่มเติมควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที 2. ควรตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เช่น กำแพง พื้น หรือฐานราก หากพบความเสียหายควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที และ 3. หากกรณีพื้นที่เกิดเหตุมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ควรเตรียมสถานที่ปลอดภัยหรือพื้นที่อพยพชั่วคราว สำหรับรองรับผู้ได้รับผลกระทบ