สธ.ลงพื้นที่ติดตามเหตุ ถ.สามเสนยุบ สั่งเตรียมทีม-ห้องฉุกเฉิน-สำรองเตียงรับส่งต่อผู้ป่วย
วันนี้ (24 กันยายน 2468) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. และ นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัด สธ.ลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์ถนนสามเสนยุบตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาล (รพ.) วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร
นายพัฒนา กล่าวว่า เหตุเกิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นหน่วยบัญชาการณ์เหตุการณ์ เบื้องต้นทราบว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในส่วนของ รพ.วชิรพยาบาล ที่อยู่ติดจุดเกิดเหตุได้รับข้อมูลจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล ว่า มีการปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 2 วัน เพื่อความปลอดภัย และ กทม.ได้เตรียม รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งอยู่ในสังกัด กทม.ไว้รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินและส่งต่อที่ขณะนี้ยังไม่สามารถเดินทางเข้าโรงพยาบาลได้แล้ว
นายพัฒนา กล่าวว่า ในส่วน สธ.ได้เตรียมความพร้อม 2 ส่วน คือ 1.การเตรียมทีมแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมห้องฉุกเฉินเคลื่อนที่ และ 2.เตรียมระบบส่งต่อและเตียงผู้ป่วยของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ อาทิ รพ.ราชวิถี รพ.สงฆ์ สถาบันประสาทวิทยา สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันโรคผิวหนัง ซึ่งอยู่ในโซนพญาไท รวมกว่า 260 เตียง เพื่อให้การสนับสนุนเช่นกัน โดยพร้อมปฏิบัติการสนับสนุนทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ