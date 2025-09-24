ขสมก. แจ้งปรับเส้นทาง เลี่ยงถนนทรุด ด้าน กรมเจ้าท่า ให้บริการเรือฟรี ท่าเทเวศน์-เกียกกาย

ขสมก. แจ้งปรับเส้นทาง เลี่ยงถนนทรุด ด้าน กรมเจ้าท่า บูรณาการร่วม ขสมก. ให้บริการเรือฟรี ท่าเรือท่าเทเวศน์-เกียกกาย
เมื่อวันที่ 24 กันยายน จากกรณีเกิดเหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. ที่เกิดเหตุเป็นถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ และเริ่มทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งบริเวณหน้าโรงพยาบาลและหน้าสถานีตำรวจสามเสน ต่อมาเวลา 13.50 น. แท่นปูนจุดที่มีรถกระบะจอดด้านบน และได้เคลื่อนย้ายออกไปแล้วนั้น ได้ทรุดตัวลงมาอีก ล่าสุด เวลา 15.05 ดินไได้ทรุดตัวอีกครั้ง หน้ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทำให้ดินหน้าโรงพยาบาลถูกดึงลงไป
ด้าน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ได้แจ้งปรับเส้นทางเลี่ยงถนนสามเสนทรุดตัว เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร ขสมก. จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถบริเวณถนนสามเสน ช่วงหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
สายรถเมล์ ขสมก. ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
- สาย 3 (2-37) : หมอชิต 2 – สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี
- สาย 49 (2-43) : หมอชิต 2 – หัวลำโพง
- สาย 32 (2-5) : ท่าเรือปากเกร็ด – วัดโพธิ์
- สาย 2-2 : ท่าเรือปากเกร็ด – ท่าเรือสี่พระยา
- สาย 66 (2-12) : ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ – สายใต้เท่า
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดเรือตรวจการณ์ “เจ้าท่า 214” อำนวยความสะดวกประชาชน จากกรณี เหตุถนนยุบตัว บริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ทำให้มีการปิดการจราจรทางบกในพื้นที่ โดยกรมเจ้าท่า ได้นำเรือตรวจการณ์ “เจ้าท่า 214” ให้บริการประชาชนฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากท่าเรือเทเวศน์ นำส่งท่าเรือเกียกกาย (รัฐสภา) โดยบูรณาการร่วมกับ ขสมก. จัดรถเมล์ ขสมก. เพื่อให้บริการประชาชน ตั้งแต่เวลานี้ (12.30-18.00 น.) เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย