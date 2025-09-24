‘วนศาสตร์-สมาคมอุทยานฯ’ จ่อร้องศาลรธน.-ป.ป.ช. เบรกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีรุกป่า

‘ศิษย์เก่าวนศาสตร์-สมาคมอุทยานฯ’ จ่อร้อง‘ศาลรัฐธรรมนูญ-ป.ป.ช.’เบรกกม.นิรโทษกรรมคดีรุกป่า ขู่ยุบพรรคเอาผิด 42 สส. 3 พรรคการเมืองร่วมเสนอกฎหมาย ชี้กฎหมายหว่านแหที่ดินรัฐทุกประเภทรวมที่ราชพัสดุ-การรถไฟ‘เขากระโดง’ส่อรอดด้วย
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ในฐานะศิษย์เก่าคณะวนศาสตร์ เข้าร่วมหารือต่อกรณีร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมการบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่า ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าคณะวนศาสตร์ ร่วมกับสมาคมอุทยานแห่งชาติ จัดประชุมขึ้นเป็นวาระพิเศษ โดยมีนายศักดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย ในฐานะศิษย์เก่าคณะวนศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารกระทรวงทรัพยากร ตัวแทนกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมในการประชุม.
นายชีวะภาพกล่าวว่า ได้เห็นหลักการและเหตุผลร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมคดีคนบุกรุกป่าทั้ง 2 ฉบับ พบว่าเนื้อหาทำให้ประชาชนเข้าใจผิด จึงตั้งคำถามว่า ส.ส.บางคนที่ไปลงชื่อสนับสนุนโหวตอาจไม่รู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ถ้าออกมาแบบนี้เสือดำที่ตายไปคงตายตาไม่หลับ เพราะจะทำให้ป่าเหลือเพียง 45% ถูกบุกรุกเพิ่ม ดังนั้นถามว่าคนส่วนใหญ่จะยอมให้ผ่านหรือ เหตุผลที่ต้องออกมาพูดดัง ๆ เพราะเป็นห่วงว่าการที่ ฝ่ายการเมือง 2 พรรคผลักดันร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ยังมีความคลาดเคลื่อนทั้งตัวเลขชาวบ้านที่ติดในคดีบุกรุกป่าตามคำสั่ง คสช.หรือคดีอื่นๆ ซึ่งอาจได้มาจากการรวมคดีจากอินเตอร์เน็ต และเหมารวมคดีป่าไม้ สัตว์ป่าเข้าไปจนมีตัวเลขสูงถึง 20,000 กว่าคดีและมีพื้นที่กว่า 4 ล้านไร่ ไม่ได้คัดกรองคนเดือดร้อนที่เป็นชาวบ้านจริง ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ได้มีกระบวนการดำเนินการอยู่แล้ว
นายชีวะภาพ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังห่วงว่าจะเป็นช่องว่างให้กลุ่มทุนที่บุกรุกป่าไม้แปลงใหญ่ในหลายพื้นที่ทั้งสวนทุเรียนที่มีทุนเทา หรืออุทยานแห่งชาติชื่อดังหลายแห่งจะถูกฟอกให้ครอบครองที่ดินไปง่ายๆ ประเด็นสำคัญคณะกรรมการกลั่นกรองที่มี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายก อบจ. ยุติธรรมจังหวัด มี ทสจ.1 คนและผู้เชี่ยวชาญ 3 คนคือใคร จุดนี้จะเปิดโอกาสให้เกิดการวิ่งเต้น และขั้นตอนการการพิจารณาจะเป็นการทำลายล้างระบบยุติธรรม เพราะไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายกฎหมายของแต่ละหน่วยงานเช่น กฎหมายที่ดิน และกระทบต่อการออกเอกสารสิทธิ.
“ผมอยากเสนอให้ส.ส. ผู้ที่เสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมรุกป่า กลับไปฟังเพลงชีวิตสัมพันธ์ของวงคาราบาว เพราะ ในเมื่อคนหากินสัตว์ก็หากิน เราต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ต้นไม้งามคนก็ต้องงดงาม ต้องคิดกันให้เยอะๆ” นายชีวะภาพกล่าว
ด้านนายศักดา กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเหมือนเป็นตัวต่อจาก พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ ซึ่งตนเป็นฝ่ายผู้คัดค้านอย่างหนัก เพราะมีสาระสำคัญในการออกกฎหมายเพื่อให้ใช้พื้นที่ป่าได้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.นี้ โดยไม่มีกฎหมายอื่นใดมาบังคับใช้ร่วม ทำให้เหมือนมีกฎหมายซ้อนกฎหมายเป็นรัฐอิสระ จึงได้ร่วมกันกดดันให้ตัดข้อความบางส่วนออกไป เพื่อปกป้องพื้นที่ป่าเอาไว้
โดยตนเข้าใจว่า ส.ส.ส่วนใหญ่อาจจะยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องกฎหมายป่าไม้และที่ดินอย่างเพียงพอ จึงคิดว่าจะพูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทย เพื่ออธิบายให้เห็นถึงผลเสียที่จะตามมาในอนาคต หากกฎหมายนี้มีการบังคับใช้ ซึ่งตนพร้อมให้ความร่วมมือในทุกด้านเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรของชาติ.
ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอให้ถอนร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมทั้ง 2 ฉบับออกจากการพิจารณาวาระ 2 เพราะมีเนื้อหาขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญด้านจริยธรรม และผลประโยชน์ของรัฐ นอกจากนี้ สส.42 คนอาจมีความผิด เพราะเข้าข่ายความผิดโฆษณา ชวนเชื่อว่ารุกป่าได้โดยไม่มีความผิด ซึ่งสามารถร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.และอาจถึงขั้นยุบพรรคได้
พร้อมเรียกร้องให้อาจารย์คณะวนศาสตร์ นักวิชาการป่าไม้ สัตว์ป่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกมาคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมทั้ง 2 ฉบับทันที ก่อนจะเสียที่ดินไปอยู่กับนายทุนและบุกรุกเพิ่มไม่สิ้นสุด