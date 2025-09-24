กทม. จัดถังน้ำกระจายชุมชน บรรเทาเดือดร้อนเหตุถนนยุบ เขตดุสิต เร่งช่วย กปน. เริ่มจ่ายน้ำ 3 ทุ่ม

สำนักงานเขตดุสิต เร่งช่วยเหลือประชาชน ประสานความช่วยเหลือ กปน.–อปพร.บางรัก–อปพร.ดุสิต ส่งน้ำสนับสนุนชุมชนรอบพื้นที่
เมื่อวันที่ 24 กันยายน สืบเนื่องกรณีเกิดเหตุถนนยุบตัวบริเวณจุดก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ล่าสุด การประปานครหลวง ระบุว่า น้ำประปาจะสามารถจ่ายได้ ประมาณเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม น้ำที่ไหลอาจมีแรงดันอ่อน เนื่องจากมีการผันน้ำมาจากพื้นที่อื่น และอาจมีความขุ่นในช่วงแรก
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่าง จัดตั้งถังน้ำเพิ่มเติมจำนวน 30 ถัง เพื่อกระจายไปยังชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ โดยสำนักงานเขตดุสิต รับแจ้งความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุผิวจราจรทรุดตัวบริเวณ ถ.สามเสน พร้อมประสานการประปานครหลวง และ อปพร.เขตบางรัก–เขตดุสิต จัดส่งน้ำประปาเข้าสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชน