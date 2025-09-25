กปน. จ่ายน้ำได้แล้ว หลังหยุดจ่ายเหตุถนนทรุด พื้นที่ไหนประปายังไม่ไหล โปรดแจ้ง

กปน. แจ้ง ตอนนี้จ่ายน้ำในพื้นที่ถนนทรุดแล้ว หากพื้นที่ไหนประปายังไม่ไหล แจ้งได้ที่เฟซบุ๊ก
จากกรณี เมื่อวันที่ 24 ก.ย.68 ที่ผ่านมา เกิดเหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. ที่เกิดเหตุเป็นถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ และเริ่มทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งบริเวณหน้าโรงพยาบาลและหน้าสถานีตำรวจสามเสน ซึ่งส่งผลให้การประปาจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในพื้นที่เกิดเหตุ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 กันยายน การประปานครหลวง กปน. ได้โพสต์แจ้งผ่านเฟซบุ๊ก การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority) แจ้งว่า “วันนี้ (25 กันยายน 2568) เวลา 04.00 น. การประปานครหลวง สามารถจ่ายน้ำประปาเข้าทุกพื้นที่ได้แล้ว หากจุดไหนน้ำระปายังไม่ไหล รบกวนแจ้งใต้โพสต์เฟซบุ๊ก กปน.”