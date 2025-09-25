แห่ชื่นชม ’รพ.ราชบุรี‘ ไฟเขียวพยาบาลใส่ ’ชุดสครับ‘ ทำงานได้

เมื่อวันที่ 25 กันยายน โรงพยาบาลราชบุรี ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ได้อนุมัติระเบียบในการใส่ชุดปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
เพื่อทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและยุคสมัย โดยที่ยังคงความเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการ สามารถระบุผู้ให้บริการได้จากสีเครื่องแต่งกายและบัตรประจำตัว
โดยมีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เช่น “สนับสนุนครับ ชุดพยาบาลสีขาวเอาไว้ใส่ในงานพิธีการน่าจะเหมาะสมมากกว่าครับ”
“ควรเป็นแบบนี้ทุกโรงพยาบาลค่ะ”
“ทีมบริหารดีครับฟังบุคลากร ยินดีกับบุคลากร”
“ชื่นชมทีมอำนวยการที่อำนวยการทำงานของบุคลากรค่ะ 🤍”
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562 โดยระบุการแต่งกายของพยาบาลวิชาชีพหญิง ให้สวมชุดสีขาวทั้งชุด เสื้อผ่าหน้าติดกระดุม ปกฮาวาย แขนสั้น กระโปรงทรงสุภาพยาวคลุมเข่า หรือกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า พร้อมสวมหมวกสีขาวและรองเท้าส้นสูงหนาสีขาว สูง 1 นิ้วถึง 1 นิ้วครึ่ง และติดป้ายชื่อพร้อมตำแหน่ง
โดยที่ผ่านมามีข้อเสนอในการเปลี่ยนชุดปฏิบัติงานของพยาบาลเป็นชุด “Scrub Nurse” เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งที่ผ่านมาหลายโรงพยาบาลได้ปรับเปลี่ยนจากชุดพยาบาลสีขาว มาเป็นชุด Scrub Nurse