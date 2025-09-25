เช็กล่าสุด เส้นทางเลี่ยง ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ครบ รถ-เรือ ใช้ทางไหนได้บ้าง

เช็กล่าสุด เส้นทางเลี่ยง ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ครบรถ-เรือ ใช้ทางไหนได้บ้าง
เมื่อวันที่ 24 กันยายน จากกรณีเกิดเหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. ที่เกิดเหตุเป็นถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ และเริ่มทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งบริเวณหน้าโรงพยาบาลและหน้าสถานีตำรวจสามเสน
ซึ่งเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ที่จำเป็นต้องสัญจรผ่านนนเส้นดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับผู้จำเป็นต้องใช้เส้นทางบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ถนนทรุดตัว เขตดุสิต หน้าวชิรพยาบาล อย่างใช้เส้นทาง และบริการขนส่งสาธารณะ ได้ดังนี้
-
สำนักงานตำรวจนครบาลสามเสน
ประชาสัมพันธ์เส้นทางรับ-ส่งนักเรียน เนื่องมาจาก ถนนสามเสนทรุดตัว ต้องปิดการจราจรช่วง แยกวชิระ-แยกซังฮี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียน จึงขอแนะนำเส้นทางทางเลือก ดังนี้
- เส้นทางที่ 1 : สะพานพระราม 8 → ถ.วิสุทธิกษัตริย์ → ซ้าย ถ.นครราชสีมา → ซ้ายเข้า ถ.ราชวิถี และซ้ายเข้า ถ.สามเสน
- เส้นทางที่ 2 : สะพานกรุงธน → ซ้าย ถ.ขาว → ตรง ถ.สุโขทัย → ขาว ซ.สุโขทัย 13 → ขวา ถ.ราชวิถี → และ ถ.สามเสน
โปรดเผื่อเวลาเดินทาง และปฏิบัติตามป้ายแนะนำเส้นทางเพื่อความปลอดภัย
-
ถเมล์ไทย สมายล์ บัส
แจ้งเส้นทางเลี่ยงจากเหตุการณ์ถนนทรุดตัว บริเวณหน้าวชิรพยาบาล ถนนสามเสน โดยรถเมล์ไทย สมายล์ บัส กระทบ 4 สาย ได้แก่
- 1-23(524) หลักสี่ – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
- 2-4(30) วัดปากน้ำ นนทบุรี – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ (พระปิ่นเกล้า)
- 2-35(110) ประชานิเวศน์ 3 – เทเวศร์
- 4-37(9) กัลปพฤกษ์ – สถานีรถไฟสามเสน (กระทบทั้งขาไปและกลับ)*
-
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ขอแนะนำเส้นทางเลี่ยงกรณีพื้นถนนทรุดตัว ถนนสามเสน บริเวณหน้า วชิรพยาบาล
- กรณีลงสะพานกรุงธน สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าถนนขาว มุ่งหน้า ถนนสุโขทัยได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถเลี้ยวขวาเข้าถนนสามเสนได้
- กรณีมาจากแยกเกียกกาย ถ.สามเสน ให้เลี้ยวซ้ายที่แยกวชิระ มุ่งหน้าแยกสวนรื่นฤดี เลี้ยวขวาที่แยกขัตติยานี
- กรณีมาจากถนนสุโขทัยให้เลี้ยวซ้ายที่แยกสวนรื่นฤดี เลี้ยวขวาที่แยกการเรือน เข้าถนนราชวิถี ขึ้นสะพานกรุงธน
-
เรือด่วนเจ้าพระยา
ประกาศ เรือด่วนเจ้าพระยาธงส้ม จะเข้าจอดรับ-ส่งที่ท่า ม.นวมินทราธิราช (วชิรพยาบาล) เฉพาะขาขึ้น (จากวัดราชสิงขรไปนนทบุรี) เป็นการเฉพาะกิจ เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้โดยสารสามารถโดยสารมายังท่า ม.นวมินทราธิราช (วชิรพยาบาล) เพื่อเดินทางไปยังโรงพยาบาลวชิรพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์, ถนนสุโขทัย และถนนราชวิถีได้
*หมายเหตุ: ท่าเรือนี้ไม่ใช่ท่าเรือโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
-
ไทยสมายล์โบ้ท
ประกาศเพิ่มจุดจอดเรือ ช่วยระบายการจราจรจากเหตุถนนทรุดตัว จากเหตุการณ์ถนนทรุดตัว บริเวณหน้าวชิรพยาบาล ถนนสามเสน ทำให้การสัญจรเป็นไปได้ยากลำบาก ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
ล่าสุด ไทย สมายล์ โบ้ท จึงได้เพิ่มจุดจอดเรือ สายสีม่วง Urban Line บริเวณท่า ม.นวมินทร์ เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นทางเลือกในการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน เป็นต้นไป
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ได้แจ้งปรับเส้นทางเลี่ยงถนนสามเสนทรุดตัว เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร ขสมก. จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถบริเวณถนนสามเสน ช่วงหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
สายรถเมล์ ขสมก. ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
- สาย 3 (2-37) : หมอชิต 2 – สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี
- สาย 49 (2-43) : หมอชิต 2 – หัวลำโพง
- สาย 32 (2-5) : ท่าเรือปากเกร็ด – วัดโพธิ์
- สาย 2-2 : ท่าเรือปากเกร็ด – ท่าเรือสี่พระยา
- สาย 66 (2-12) : ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ – สายใต้เท่า
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดเรือตรวจการณ์ “เจ้าท่า 214” อำนวยความสะดวกประชาชน จากกรณี เหตุถนนยุบตัว บริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ทำให้มีการปิดการจราจรทางบกในพื้นที่ โดยกรมเจ้าท่า ได้นำเรือตรวจการณ์ “เจ้าท่า 214” ให้บริการประชาชนฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากท่าเรือเทเวศน์ นำส่งท่าเรือเกียกกาย (รัฐสภา) โดยบูรณาการร่วมกับ ขสมก. จัดรถเมล์ ขสมก. เพื่อให้บริการประชาชน ตั้งแต่เวลานี้ (12.30-18.00 น.) เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย