พบน้ำรั่วซึมผิวจราจร เร่งสอบสาเหตุ ปิดเบี่ยง 1 เลนแยกเกียกกาย กทม.เฝ้าระวังถนนทรุดเพิ่ม

พบน้ำรั่วซึมผิวจราจร เร่งตรวจสอบสาเหตุ ปิดเบี่ยง 1 เลนแยกเกียกกาย กทม. เฝ้าระวังถนนทรุดตัวเพิ่ม
เมื่อวันที่ 25 กันยายน เวลา 08.40 น. สำนักงานเขตดุสิต ประชาสัมพันธ์แจ้งการปิดเบี่ยงจราจร 1 เลน บริเวณแยกเกียกกายมุ่งหน้าแยกบางกระบือซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบเหตุน้ำรั่วซึมผิวจราจร
ทั้งนี้ ในคืนวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ทีมนักดับเพลิงและกู้ภัย สปภ.กทม.ยังคงเฝ้าระวังดินสไลด์และการทรุดตัวเพิ่ม โดย นายสุริยชัย รวิวรรณ ผอ.สปภ.กทม.ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ สปภ.กทม. ปักหลักพร้อมคณะทำงาน
กระทั่งเวลา 22.30 น. นายชัขชาติ สิทธิพันธุ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และดูสถานการณ์ถนนสามเสน หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
นายชัชชาติ กล่าวว่า ได้นำกระสอบทรายทิ้งลงไปปิดช่องว่างอุโมงค์ 50,000 ลูก เพื่อไม่ให้ดินยุบสไลด์ไหลลงไปในโครงสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวชิรพยาบาล แต่กระสอบทรายบางส่วนมาติดอยู่ที่ปล่องคอนกรีตบ่อพักสายไฟใต้ดินที่พังลงมา (ปล่องที่รถกระบะจอดติดค้างอยู่เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 ก.ย.) จากนี้ต้องหาทางนำซากปล่องที่หักเป็น 5 ท่อนนี้ขึ้นมา รวมถึงซากต่างๆ ในหลุม เช่น เสาไฟฟ้า เพื่อไม่ให้กีดขวางการอุดอุโมงค์ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการเทคอนกรีต ถมดิน ทำถนนคืน และซ่อมแซมอุโมงค์ต่อไป โดยแผนการต่าง ๆ เราไม่ได้คิด แต่เป็นทาง รฟม. และผู้รับเหมาร่วมกัน เราเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์และนำทีมงาน กทม. เข้ามาช่วยเหลือในจุดที่จำเป็น
“การตัดน้ำประปาแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับแรก เพราะหากมีน้ำไหลลงไปจะทำให้ดินไหลและทรุดตัวมากขึ้น และได้ให้เจ้าหน้าที่เขตดุสิตลงพื้นที่ติดตามทุกครัวเรือนรอบบริเวณนี้ เพื่อช่วยเหลือเรื่องน้ำ จากการสำรวจน้ำประปายังไหลไม่เต็มที่ ตอนนี้ได้นำถังน้ำลงไปยังชุมชนตามพื้นที่ที่น้ำไม่ไหลประมาณ 9 จุด และที่สวนอ้อย รวม 46 ถัง รวมถึงดูแลช่วยเหลือด้านอื่นๆ เช่น ตอนนี้ลงสำรวจจำนวนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ที่พักอาศัย ไฟฟ้า ฯลฯ ส่วนการประปานครหลวง จัดเตรียมน้ำให้ รพ.วชิรพยาบาล และชุมชนบริเวณนี้ไม่ขาดเช่นกัน อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญของ รพ.วชิรพยาบาล คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ไม่ได้เพราะเสาพัง ต้องรีบกู้คืน ตอนนี้เจ้าหน้าที่จากทุกเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็เร่งซ่อมแซมอย่างเต็มกำลัง” นายชัชชาติกล่าว
ต่อมา ในเวลา 23.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เกิดเหตุ