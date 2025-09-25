เปิดภาพ 3 มิติใต้ สน.สามเสน โดย ช. การช่าง ประเมินความเสี่ยง ก่อนดินสไลด์เพิ่มเช้านี้
สน.สามเสน – เมื่อวันที่ 25 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักป้องกันและบรรเทสาธารณภัย กทม. เปิดเผยภาพแสกน 3 มิติ หลังเกิดเหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถ.สามเสน ซึ่งต่อมาได้เกิดดินสไลด์จากผิวจราจรลงอีกประมาณ 2 เมตร บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจนครบาลสามเสน
ภาพดังกล่าว ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ บริษัท ช. การช่าง เผยให้เห็นบริเวณพื้นใต้อาคาร สน.สามเสน เพื่อประเมินความเสี่ยงของอาคาร
ทั้งนี้ ล่าสุด จส.100 ได้รายงานว่า “เมื่อเวลา 02.47 น. เกิดเกิดดินสไลด์เพิ่ม บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ส่งผลให้เสาธงหน้าด้านหน้าสถานีตำรวจนครบาลสามเสน และพื้นคอนกรีตโดยรอบเกิดการทรุดตัว”
ADVERTISMENT