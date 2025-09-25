ประกาศแจ้งผู้ป่วย รพ.วชิระ ‘ยาหมด-ต้องพบแพทย์’ รับบริการได้ใน รพ. สังกัด กทม.
เมื่อวันที่ 25 กันยายน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ออกประกาศสืบเนื่องจากเหตุการณ์ถนนสามเสนทรุด ประชาชนที่มีอุปสรรคในการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรณียาหมด หรือเจ็บป่วยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ปิดให้บริการผู้ป่วยนอกทุกประเภท เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายนนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 2443 000