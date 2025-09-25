อย.แจงพาราเซตามอล ยังปลอดภัย ในหญิงตั้งครรภ์ แนะ ใช้เท่าที่จำเป็น

อย. แจงพาราเซตามอลยังปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์ แนะใช้เท่าที่จำเป็น
วันที่ 25 กันยายน นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เปิดเผยว่า จากกรณีแถลงการณ์ของสหรัฐอเมริกาเรื่องการรับประทานพาราเซตามอลของหญิงตั้งครรภ์อาจทำให้เด็กที่เกิดมาเป็นออทิสติกนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด รวมถึงท่าทีของหน่วยงานกำกับดูแลด้านยาทั่วโลก ยืนยันว่า ยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ชัดเจนว่ายาพาราเซตามอลเป็นสาเหตุของโรคออทิสติก และปัจจุบันยังคงเป็นยาทางเลือกแรกที่ปลอดภัยสำหรับหญิงตั้งครรภ์ในการรักษาอาการปวดและลดไข้
“ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) เป็นยาสามัญประจำบ้านที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย สำหรับบรรเทาอาการปวดและลดไข้ ซึ่งจากกระแสข่าวดังกล่าว อย. ได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน พบว่าหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาทั้งในสหรัฐอเมริกา (US FDA) สหราชอาณาจักร (MHRA UK) และสหภาพยุโรป (EMA) ต่างมีข้อสรุปที่สอดคล้องกันว่า ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่าการใช้ยาพาราเซตามอลระหว่างตั้งครรภ์เป็นสาเหตุโดยตรงของโรคออทิสติกในเด็ก นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยขนาดใหญ่ในประเทศสวีเดนที่เก็บข้อมูลจากเด็กกว่า 2.48 ล้านคน และตีพิมพ์เมื่อปี 2024 ซึ่งไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างการใช้ยาพาราเซตามอลในหญิงตั้งครรภ์กับความเสี่ยงของโรคออทิสติกและสมาธิสั้น” นพ.สุรโชค กล่าว
เลขาธิการ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าบางประเทศจะมีการพิจารณาปรับปรุงฉลากยาเพื่อสะท้อนถึง “ความสัมพันธ์ที่อาจมี” แต่ทุกหน่วยงานยังย้ำว่า “ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นสาเหตุและมีการศึกษาที่ขัดแย้งกัน” อย. จึงขอแนะนำให้สตรีมีครรภ์และประชาชนทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้ยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้หรือบรรเทาอาการปวด สามารถใช้ยาได้ตามปกติ แต่ควรยึดหลักสำคัญคือ “ใช้ยาในขนาดต่ำที่สุดที่ให้ผลการรักษา และใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด” หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีความกังวล ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ ทั้งนี้ อย. จะติดตามและประเมินข้อมูลความปลอดภัยของยาทุกรายการอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการใช้ยาอย่างปลอดภัย