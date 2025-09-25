เจอแล้ว! ต้นตอน้ำซึม หน้าบริษัทบุญรอด เป็นโพรงท่อเก่า กทม.เร่งซ่อม ยันไม่เกี่ยวถนนทรุด

เจอแล้ว! ต้นตอน้ำซึมผิวจราจร หน้าบริษัทบุญรอด ห่างวชิรพยาบาล 2 กม. เป็นโพรงท่อเก่า เร่งซ่อมแซมให้เสร็จในวันนี้ ยันไม่เกี่ยวเหตุถนนทรุด
เมื่อวันที่ 25 กันยายน หลังจากเกิดเหตุถนนทรุดบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ส่งผลให้เกิดหลุมยุบกลางถนนหน้า สน.สามเสน เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตรวจพบจุดน้ำซึมบนผิวจราจรบริเวณเส้นเกียกกาย หน้าโรงงานบุญรอด ห่างจากจุดหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 2 กิโลเมตร
นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯกทม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการโยธาและเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุพบน้ำซึม ถนนพองตัว และยุบตัวลง โดยเจ้าหน้าที่การประปานครหลวงทำการตรวจสอบน้ำที่ซึมออกมา เบื้องต้นไม่พบว่ามีคลอรีน และกำลังตรวจสอบท่อเมนประธานส่งน้ำว่ามีรั่วซึมหรือไม่
ต่อมาเวลาประมาณ 11.30 น. ทางสำนักงานโยธากรุงเทพมหานคร ได้นำเครื่องเรดาร์สำรวจโพรงใต้ดิน หรือ เครื่อง GPR มาทดสอบโพรงใต้ผิวถนนที่เกิดน้ำรั่วซึม โดยเครื่องเรดาร์ดังกล่าวนั้นจะทำการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลงไปยังใต้พื้นดินซึ่งทางคลื่นแม่เหล็กนี้จะทำการสะท้อนกลับ เมื่อได้ผลแล้วจะนำลักษณะของคลื่นมาแปลผลว่าลักษณะของคลื่นตรงจสอบพบทีโพรงใต้ดินหรือไม่ซึ่งสามารถอ่านผลได้ทันที
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 30 นาที ก็ทราบผล ซึ่งทาง รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์เผยว่า จากการตรวจสอบโพรงใต้ผิวถนนพบว่าท่อประปาที่อยู่ด้านใต้นั้นเป็นท่อเหล็กเก่าหลายสิบปี ทำให้มีโพรงและเกิดการรั่วซึมของน้ำ ซึ่งพบโพรงกว้างประมาณ 2 เมตร 50 x 4 เมตร หรือประมาณ 10 ตารางเมตร ส่วนที่ถนนมีการบวมและบุบตัวนั้น เพราะเกิดจากน้ำ เพราะเมื่อน้ำเข้าไปในดินจะเกิดการรวมตัวกัน และเมื่อดินไม่มีที่ไปก็จะทำให้ดินทรุดตัวลงเพียงนิดเดียวเท่านั้น
โดย รศ.วิศณุยืนยันว่า ไม่อันตราย และจะไม่เกิดการยุบตัวของถนนเหมือนเหตุการที่หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพราะเป็นคนละสาเหตุกัน พร้อมเน้นย้ำว่าสาเหตุที่นี้คือเกิดจากจากท่อที่มีความเก่าอาจทำให้มีนำซึมออกมาบ้าง และทำให้ดินยุบแต่จะอยู่ในพื้นที่จำกัดเท่านั้น
ส่วนถนนดังกล่าวนั้นมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินและมีอุโมงค์ แต่อยู่ลึกอย่างมากไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ยืนยันว่าเป็นความบังเอิญที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดในเวลาไล่เลี่ยกัน แต่ถนนจุดนี้มีน้ำรั่วซึมมาก่อนหน้าที่ถนนหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลจะทรุดตัวแล้ว
ทั้งนี้ หากประชาชนท่านไหนพบเห็นถนนที่มีน้ำรั่วซึมขึ้นมานั้นสามารถแจ้งทางกรุงเทพมหานครได้ในทันทีไม่ว่าจะทาง Traffy Fondue หรือสายด่วนก็แจ้งมาได้ทาง กทม. จะดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบให้ทันที
ขณะที่ นายกนก การรุ่งเจริญ ช่าง 3 การประปานครหลวง ระบุว่า ขณะนี้ได้ประสานเครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่ เพื่อซ่อมแซมท่อดังกล่าว โดยจะต้องทำการเปิดผิวถนนขึ้นมาเพื่อดูว่ามันรั่วตรงจุดไหน แต่อาจจะเกิดแค่แหวนบริเวณรอยต่อของท่อประปาขยับ จากผลกระทบของรถใหญ่ที่วิ่งสัญจรไป-มาในบริเวณนี้
โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 5 ชั่วโมงในการซ่อมแซมจุดนี้ และประชาชนจะสามสามารถใช้ถนนในการสัญจรได้ในทันที โดยที่ไม่ต้องปิดน้ำหรือไฟหากว่ามีรั่วตรงที่แหวนรอยต่อท่อ แต่หากเป็น สาเหตุอื่นนั้นอาจจะมีการปิดน้ำเพียงแค่ช่วงบเวลาที่มีการซ่อมแซมเท่านั้น