ก.แรงงาน หนุน ‘บัณฑิต-อาสาสมัคร’ สร้างต้นแบบเครือข่าย นำบริการสู่ท้องถิ่น

ก.แรงงาน สัมมนาอาสาสมัคร – บัณฑิตแรงงาน ต้นแบบเครือข่ายเข้มแข็ง ผู้นำบริการแรงงานสู่ท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการระดมสมอง เพื่อพัฒนาต้นแบบเครือข่ายด้านแรงงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
นายสมาสภ์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ริเริ่มโครงการจ้างบัณฑิตแรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตจบใหม่และผู้ว่างงานในพื้นที่มีงานทำ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นกลไกเชื่อมโยงการให้บริการของกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทุกมิติของกระทรวงแรงงาน ทั้งด้านการจัดหางาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน และการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตผ่านระบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยให้ดียิ่งขึ้น ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะผลกระทบจากความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Digital Disruption)
“การสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะภารกิจของบัณฑิตแรงงาน เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” นายสมาสภ์ กล่าว
ภายหลังพิธีเปิด รองปลัดกระทรวงแรงงาน ยังได้เยี่ยมชมผลงานของบัณฑิตแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน และผลิตภัณฑ์จากกิจกรรม “หนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ” ที่นำมาจัดแสดงภายในงานด้วย