ปลัดสธ. นำทีมไทยร่วมประชุมระดับสูง UNGA พร้อมรับรองปฏิญญาเร่งลดตายก่อนวัยอันควรจากโรค NCDs

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะนำทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมอนามัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 4 ว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อและการส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาวะที่ดี (High-level Meeting on the prevention and control of NCDs and the promotion of mental health and wellbeing :HLM4) และกิจกรรมคู่ขนานด้านสาธารณสุขในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 80 (UN General Assembly :UNGA80) ระหว่างวันที่ 22 – 26 กันยายน 2568 โดยมีผู้นำและผู้บริหารระดับสูงจากประเทศสมาชิกทั่วโลก รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศและภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วม
นพ.โอภาส กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการรับรองปฏิญญาทางการเมือง (Political Declaration) ของการประชุมระดับสูงครั้งที่ 4 ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อและการส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาวะที่ดี ที่ประกาศจุดยืนของผู้นำของรัฐและรัฐบาล และตัวแทนของรัฐและรัฐบาล ในการเร่งรัดงานด้านโรคไม่ติดต่อเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อลง 1 ใน 3 และบรรลุเป้าหมายระดับโลกภายในปี พ.ศ.2573 ส่วนห้วงการประชุม UNGA 80 ตนได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคู่ขนาน “The Political Economy of Implementing Primary Health Care: Key Policy Shifts” จัดโดย กลุ่ม Global Coalition on Public Health Care พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการทำงานของประเทศไทยที่สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำคัญต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพของประชาชนไทย ทั้งการออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ควบคู่ไปกับแนวทางการกระจายอำนาจและส่งเสริมบทบาทชุมชนและท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพและ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมทางด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
“ประเทศไทยยังได้ร่วมจัดกิจกรรมคู่ขนาน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนนโยบายทางด้านสาธารณสุข ความสำเร็จและความท้าทายในการดำเนินงานของประเทศไทยด้านการมีส่วนร่วมของสังคมด้วย นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานอื่น อาทิ การเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสาธารณสุขในภาวะวิกฤต การเตรียมพร้อมประเทศสำหรับการรับรอง Pandemic Agreement การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต รวมถึงการลงทุนด้านสุขภาพและสร้างหลักประกันสุขภาพอย่างยั่งยืน” นพ.โอภาสกล่าว