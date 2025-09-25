กทม.ปรับแผนปิดหลุมถนนทรุด เทปูน 1.2 พันตันแทนกระสอบทราย เร่งแก้หวั่นฝนตกดินสไลด์เพิ่ม

กทม. ปรับแผนกลบหลุมถนนทรุด เป็นเทปูน 1.2 พันตัน แทนใช้กระสอบทราย เร่งแก้ก่อนฝนตกซ้ำ ทำดินสไลด์เพิ่ม
เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังมีการปรับแผนของ รฟม. ในการเร่งคืนพื้นที่บริเวณถนนทรุดตัวความลึก 50 เมตร หน้าทางเข้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยระบุว่า หลักเดิมที่ทาง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. จะดำเนินการนำรถเครนมา และนำสลิงไปผูกกับปูน แต่ยกไม่ขึ้น เนื่องจากมันงัดกันอยู่ กับชิ้นส่วนในหลุม และดินด้วย ทำให้ตอนนี้ต้องมีการปรับแผน ด้วยการเทปูนลงไป เพื่อเร่งคืนพื้นผิวจราจรให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งทางบริษัท ช.การช่าง ก็เป็นผู้ตัดสินใจ
ทั้งนี้ การเทปูนลงไป เพื่อปิดปากหลุม ที่เป็นรูรั่ว จะเททำเป็นแท่นก่อปูนขึ้นไปก่อน ประมาณ 3 เมตร เมื่อปูนเซ็ตตัว ก็จะเอาทรายถมอัดให้แน่น และทำพื้นให้เต็ม จะช่วยรับน้ำหนักของฝั่ง สน.สามเสน ด้วย และเพื่อคืนพื้นผิวจราจรด้วย
ส่วนผลเสียในการเทปูน จะทำให้ปูนไหลเข้าไปในอุโมงค์ เพราะไม่มีอะไรรองปิดในช่องอุโมงค์ กว่าปูนจะเซ็ตตัว และทาง ช.การช่าง จะเป็นผู้ที่ต้องนำปูน และดิน ที่ค้างอยู่ในอุโมงค์ออกมา เพราะเป็นผู้ก่อสร้างรถไฟฟ้าเขาก็ต้องดำเนินการแก้ไขการก่อนสร้างในช่วงถัดไป
ซึ่งจะต้องทำให้เร็วที่สุด เพราะกังวลหากฝนตกลงมา และน่าจะเริ่มงานให้เสร็จภายในวันนี้ได้
ขณะที่ทีมวิศวรกร ระบุว่า อุปสรรคนอกจากปัญหาเรื่องน้ำหนักของชิ้นส่วนที่ติดค้างอยู่ภายในหลุม ยังมีเรื่องของฝนเพราะเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในอีก 2 วันข้างหน้าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนัก หากยังไม่สามารถนำชิ้นส่วนทั้งหมดขึ้นมาได้ก็จะยิ่งให้การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก และก็อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดดินสไลด์เพิ่มและทำให้ตัวอาคารของสถานีตำรวจนครบาลสามเสนชุดเพิ่มขึ้น
โดยเวลา 14.55 น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากจุดเกิดเหตุ ว่า รถผสมปูนซีเมนต์ คันละ 5 คิว ตอนนี้เดินทางมาถึงแล้ว 4 คัน ทั้งนี้มีรายงานว่าวันนี้จะมีการใช้รถผสมปูนซีเมนต์ทั้งหมดประมาณ 100 คัน และปูนซีเมนต์ประมาณ 500 คิว ในการดำเนินการ