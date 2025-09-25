พิพัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจเหตุถนนทรุด คาดปิดหลุม – คืนผิวจราจร ได้ภายใน 14 วัน

พิพัฒน์ ลงพื้นที่ติดตามเหตุถนนทรุดหน้ารพ.วชิระฯ กำชับผู้รับเหมาเร่งแก้ไข
เมื่อเวลา 16.50 น. วันที่ 25 กันยายน ที่อาคารเพชรรัตน์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคง ลงพื้นที่ติดตามเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนสามเสน หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
นายพิพัฒน์กล่าวว่า วันนี้ได้มาดูความคืบหน้าของการแก้ปัญหาพื้นที่ถนนทรุดที่เกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวานนี้ (24 ก.ย. 68) ซึ่งทางผู้ว่าฯ รฟม. ได้มากำกับดูแลตลอดเวลา และที่สำคัญเอกชนก็ระดมกำลังเต็มที่เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ได้เร็วที่สุด จากการประเมินของภาคเอกชนและภาครัฐได้พูดคุยกันก็จะสามารถปิดรูดังกล่าว และเปิดการจราจรได้ไม่น่าจะเกิน 14 วันหรือ 2 สัปดาห์ ซึ่งหากสถานประกอบการและรฟม. จะทำให้เร็วขึ้น จะเป็นสิ่งที่เร็วที่สุด เพราะเราต้องการคืนผิวจราจรให้กับผู้ใช้ถนน นี่คือสิ่งที่กระทรวงคมนาคมและรัฐบาล ซึ่ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจเยี่ยมสถานที่นี้ 2 ครั้งแล้ว และตนเองไม่ได้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในเชิงวิศวกรรม แต่ก็ได้รับข้อมูลจากกทม., รฟม. และภาคเอกชน
นายพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้พยายามอย่าให้มีการสไลด์ของดินเพิ่มเติม ซึ่งก็มีการนำถุงกระสอบทราย และเทคอนกรีตลงไป แต่ก็ต้องภาวนาอย่าให้มีฝนตกลงมาอีก หากฝนตกลงมามาก อาจจะมีการเคลื่อนตัวของดินได้ และหากไม่มีฝนตกลงมาภายใน1 – 2 วันนี้ เชื่อว่าการแก้ไขปัญหาก็จะง่ายขึ้น ดังนั้น ความมุ่งมั่นของ รฟม., ภาคเอกชน และกทม. เราก็มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาให้ได้เร็วที่สุด
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จากการหารือกัน ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเราสามารถหยุดปัญหาที่เกิดตั้งแต่เมื่อวานถึงขณะนี้ ไม่ให้ขยายวงกว้างไปกว่าปัจจุบัน แต่ถ้ามีเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสไลด์ของดินเพิ่มเติม ในเชิงวิศวกรรมเราก็ต้องให้ฝ่ายวิศวกรรมได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายมหาวิทยาลัยมาร่วมกันประเมินและแก้ปัญหาในส่วนนี้
นายพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า ได้มีการกำชับในทุกโครงการที่มีการก่อสร้างขอให้ลงไปตรวจสอบให้ละเอียดว่าเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียน เราไม่อยากให้เกิดบทเรียนต่อ ๆ ไป ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญและมีการหารือกับสภาวิศวกรรมในการเอานักวิชาการทั้งในประเทศ และมีการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศด้วย เพื่อหาวิธีการป้องกันว่าในโครงการอื่น ๆ จะมีการตรวจสอบอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอีก
ส่วนบริษัทผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร เดี๋ยวต้องหารือกับทางบริษัทผู้รับเหมาก่อน ซึ่งขณะนี้ก็กำลังรับผิดชอบอยู่ ดังนั้น ก็ให้ทางผู้รับเหมา และภาคเอกชนได้แก้ปัญหาให้ส่วนนี้ก่อน หลังจากนี้เราต้องนั่งคุยว่าเราจะทำกันอย่างไร