ชัชชาติ สั่งสแกน ‘ถนนสามเสน’ ทั้งเส้น ยันน้ำซึมหน้า บ.บุญรอด ปลอดภัย คนละกรณีกับถนนทรุด

ผู้ว่าฯชัชชาติ ตรวจซ้ำน้ำซึมถนนสามเสน ย้ำปลอดภัยไร้กังวล สั่งสแกนถนนทั้งเส้น เสริมความมั่นใจให้ประชาชน
เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการโยธา การประปานครหลวง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำซึมถนนบริเวณหน้าบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ถนนสามเสน เขตดุสิต
นายชัชชาติกล่าวว่า เมื่อวานช่วงเช้ามีรายงานว่าพบน้ำรั่วซึมบริเวณถนนสามเสน หน้าบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเราไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งเข้ามาตรวจสอบร่วมกับการประปานครหลวง
ด้านนายสุเทพ เอื้อปกรณ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวเพิ่มเติมว่า เหตุที่มีน้ำซึมขึ้นมาเนื่องจาก กปน.มีการปรับระบบสูบจ่ายน้ำ จากเหตุการณ์ถนนทรุดตัวหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลทำให้ระบบท่อขาดไป จึงมีการปรับระบบสูบจ่ายน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ทำให้บริเวณนี้มีแรงดันน้ำสูงขึ้นมากกว่าปกติ จนเกิดน้ำเอ่อซึมขึ้นมา ขณะนี้เมื่อเราขุดเข้าไปพบว่าไม่ได้เป็นโพรงใต้ดิน ปัจจุบันมีการอุดหน้าจานท่อประปาที่จะข้ามไปจุดตรงข้าม ซึ่งจะมีท่อขนาดเล็กขนาด 15 ซม. บริเวณหน้าบริษัทบุญรอด ถนนสามเสน เมื่ออุดหน้าจานเสร็จน้ำก็ไม่ขึ้น แห้งปกติแล้ว ย้ำว่าปัจจุบันถนนปลอดภัย
ผู้ว่าฯชัชชาติกล่าวเสริมว่า ขอบคุณที่มีการแจ้งเข้ามาและทุกเรื่องเราจะต้องไม่ละเลย ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาสแกนถนนดูโพรงต่างๆ ซึ่งอาจมีจุดที่เป็นช่องว่างบ้าง แต่จะเร่งดำเนินการซ่อมให้หมด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยได้สั่งให้สแกนทั้งถนนสามเสน เพราะเป็นจุดแนวรถไฟฟ้า ประกอบกับพื้นถนนคอนกรีตซึ่งข้างล่างเป็นชั้นดิน อาจมีช่องว่างบ้าง ไม่ได้ลึก อาจเกิดจากการเซาะของน้ำได้ โดยจะสแกนดูทั้งหมดเพื่อดูว่าจุดไหนที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้ เป็นคนละกรณีกับเหตุการณ์ถนนทรุดตัวหน้า รพ.วชิรพยาบาล ที่มีระดับความลึก 20 ถึง 30 เมตร แต่บริเวณนี้เป็นการทรุดของดินชั้นบนที่อาจจะมีช่องว่างระหว่างพื้นถนนกับชั้นดินที่อยู่ด้านล่าง อาจทำให้เกิดการยุบเล็กๆ ถ้าซ่อมได้ก็จะดำเนินการซ่อมทันที
ผู้ว่าฯชัชชาติกล่าวย้ำว่า บริเวณนี้ไม่ต้องกังวล และขอบคุณประชาชนที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา น้ำที่ซึมออกมาแสดงว่าอาจจะมีการรั่วของท่อ ไม่ว่าจะเป็นท่อของการประปานครหลวงหรือท่อของสำนักการระบายน้ำ หากประชาชนพบก็รีบแจ้งเข้ามาที่ Traffy Fondue หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง